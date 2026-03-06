Más rebajas fiscales: La Generalitat aprueba otra deducción del IRPF para gastos musicales

Más rebajas fiscales en la Comunitat Valenciana. En esta ocasión, el Consell ha aprobado un decreto ley para la creación de una deducción en el IRPF por gastos vinculados con el fomento y la formación musical, como la matriculación en centros de enseñanza o la compra de instrumentos por parte de su alumnado. La medida se suma a otras bajadas de impuestos ya anunciadas por Juanfran Pérez Llorca, quien también ha ampliado sensiblemente el número de beneficiarios al incrementar el límite de renta hasta los 60.000 euros.

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que con este nuevo decreto ley se modifica la Ley 13/1997 que regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), convirtiendo en población diana al 90 % de valencianos sin que la recaudación se vaya a resentir, según ha vuelto a defender.

En concreto, se incluyen deducciones de hasta 150 euros por las tasas y cuotas por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, tanto públicos como privados, así como las cuotas realizadas por las personas socias de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

También se establecen rebajas fiscales de hasta 150 euros por los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento musical, incluyendo másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza, así como la compra de instrumentos y partituras en el marco de las actividades de formación o divulgación de la música desarrolladas por estos centros, sin que sea deducible la parte de los gastos financiados con subvenciones públicas.

Finalmente, se incluye dentro del ámbito de la deducción la compra de entradas para la asistencia a conciertos de música organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

Hasta 60.000 euros de renta

Estas deducciones se aplicarán a contribuyentes de la Comunitat Valenciana con una base liquidable general y del ahorro de hasta 60.000 euros en tributación individual, y de 78.000 euros en las rentas conjuntas. Se trata de los mismos niveles de renta ampliados recientemente para las deducciones sociosanitarias y deportivas en el IRPF.

Esta medida tendrá tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que será efectiva en la campaña de la renta que comienza el próximo 8 de abril, ha remarcado Barrachina.

"Tenemos capacidad financiera"

A preguntas de los medios sobre cómo es posible seguir aumentando las deducciones fiscales y las rentas que pueden acogerse si la Comunitat Valenciana sufre "asfixia financiera", Miguel Barrachina ha asegurado: "Tenemos capacidad financiera en este momento para permitirnos esas deducciones".

En ese sentido, ha resaltado que el Consell "ha demostrado ser capaz de rebajar impuestos" como el de la renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales a jóvenes, y al mismo tiempo "aumentar la recaudación". El motivo, ha destacado, es la creación de 98.800 empleos más durante 2025.

"La simplificación, la desburocratización y la bajada de impuestos han hecho que la actividad económica en la Comunitat Valenciana crezca. Durante 2025 lideramos la creación del empleo en España según el INE y este año vamos a liderar también el crecimiento económico según las previsiones. Eso nos permite que sean muchos más valencianos que se permiten pagar impuestos y que todos ellos paguen menos impuestos", ha remarcado.

Barrachina ha asegurado que el Consell ha hecho "compatible la bajada de impuestos con la mejora en la prestación de los servicios públicos". En ese sentido, ha asegurado que hay 5.000 docentes y mil médicos más que con el Consell de PSPV y Compromís.