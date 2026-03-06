«Una segregación clara en origen, más infraestructuras y mayor implicación»

La última ponencia del primer día del IV Foro Metropolitano, «Dirección de Tratamiento Nacional (Región 1). Retos y oportunidades en la gestión de residuos» corrió a cargo de Ignacio Gómez, director de zona Valencia, Murcia y Castilla La Mancha de Urbaser, quien empezó recordando el posicionamiento global de la compañía: «Somos líderes en gestión medioambiental, estamos presentes en 15 países, contamos con más de 42.000 empleados y prestamos servicio a 75 millones de personas».

Asimismo, destacó que Urbaser gestiona en torno a 150 plantas de tratamiento y ofrece «servicios integrales que abarcan desde la limpieza viaria y el mantenimiento de zonas verdes hasta el tratamiento mecánico, biológico y la valorización energética». Tan solo en la Comunitat Valenciana, la compañía opera en Castellón, Valencia y Alicante, con cinco plantas principales, dos de transferencia y una amplia red de ecoparques.

«La recogida en ecoparques es clave porque allí se deposita todo aquello que no va en los contenedores de acera: colchones, muebles, metales, aceites o bombillas», explicó Gómez, quien subrayó que este servicio ha experimentado «incrementos cercanos al 25 % en los últimos años».

Mayor implicación ciudadana

Uno de los mensajes centrales de la ponencia fue la necesidad de reforzar la recogida selectiva. «La ley es clara: los municipios deben recoger de forma separada las nuevas fracciones, como la orgánica, el textil o los desechos domésticos peligrosos», afirmó. En este sentido, advirtió que «la generación de residuo mezclado sigue siendo muy superior a la recogida separada, y que deberíamos estar ya en niveles del 30 % o 35 % en biorresiduos».

«Europa nos exige bajar al 20 % la fracción de rechazo en 2030 y al 10 % de cara a 2035» Ignacio Gómez — Director de zona Valencia, Murcia y Castilla La Mancha de Urbaser

El directivo también alertó sobre el desafío del vertido. «Europa nos exige bajar al 20 % la fracción de rechazo en 2030 y al 10 % en 2035. España está en torno al 47 %, y la Comunidad Valenciana ronda el 43 %. Por lo tanto, todavía tenemos mucho trabajo por delante», señaló. Para lograrlo, defendió una transformación estructural basada en nuevas infraestructuras y mayor implicación ciudadana: «Toda la segregación que pedimos en la acera necesita instalaciones preparadas para tratar correctamente esos materiales».

Durante estos años, la compañía ha impulsado plantas automatizadas para la fracción orgánica, el tratamiento de voluminosos y la preparación para la reutilización. «Ya no vale el modelo lineal de usar y tirar; debemos apostar por la economía circular», afirmó. Y respecto a la reutilización, añadió: «Si un electrodoméstico o un mueble puede repararse y volver a utilizarse, deja de ser residuo y se convierte en recurso».

Noticias relacionadas

Colaboración institucional

Por último, puso en valor los biorresiduos: «Si la materia orgánica se recoge bien, podemos transformarla en fertilizante y devolverla a la agricultura; si no, perderemos ese recurso y acabará en vertederos». Finalmente, Gómez Jiménez hizo un llamamiento a la colaboración institucional, alegando que «necesitamos ir de la mano con las administraciones y empresas para poder alcanzar los objetivos ambientales». Porque ya no es solo una obligación normativa, es una «oportunidad para generar empleo verde, reducir vertidos y avanzar hacia un modelo mucho más sostenible».