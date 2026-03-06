Simetría apuesta por la digitalización y la descarbonización para hacer municipios «más habitables»

El director de Sostenibilidad de Simetría Grupo, Helios García Asensio, defendió la necesidad de avanzar en la descarbonización, la circularidad y la digitalización de los servicios públicos locales durante su intervención en la primera jornada del Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV. En una ponencia centrada en el trabajo que desarrolla la compañía en el ámbito municipal, García subrayó que el objetivo último es lograr municipios «más habitables, más saludables y, como resultado, más sostenibles».

El responsable de Sostenibilidad abrió su intervención reivindicando el papel de la compañía en el ámbito local. «Si hablamos de servicios a los municipios y hablamos de municipalidad, si hablamos de sostenibilidad, Simetría tiene que estar presente», afirmó. El grupo empresarial, explicó, está conformado por diversas empresas que trabajan en ámbitos que van desde la creación de infraestructuras y el paisajismo hasta la recogida de residuos sólidos urbanos y la gestión integral del ciclo del agua.

En un año en el que la compañía cumple 85 años de trayectoria, García quiso poner en valor la capacidad de adaptación de la empresa. «Esto se consigue con adaptación, con gestión y con respuesta frente al cambio», señaló, enmarcando su discurso en el contexto de las estrategias europeas que marcan el rumbo hacia la descarbonización y la economía circular. «Debemos seguir con los modelos de descarbonización y circularidad, porque son las palancas que nos están marcando la estrategia europea», incidió.

Para ilustrar estas líneas de trabajo, el director de Sostenibilidad se detuvo en dos de las empresas del grupo: Entrevías, especializada en jardinería y gestión de zonas verdes, y Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tecno), centrada en el ciclo integral de los residuos.

En el caso de Entrevías, García explicó que se trata de una firma volcada en la creación y conservación de espacios verdes públicos bajo criterios de jardinería sostenible. La compañía está presente en más de 20 municipios y da cobertura a más de 1,2 millones de personas. Uno de los datos que destacó fue el avance en la electrificación de la flota: «Ya más del 48 % de los vehículos están electrificados», indicó, subrayando el proceso de descarbonización en marcha.

Además, aseguró que la empresa utiliza el 100 % de maquinaria y equipos eléctricos en sus trabajos. Esta transición se acompaña de la aplicación de técnicas saludables y sostenibles en el mantenimiento de jardines. Entre ellas, mencionó el uso del mulching, que permite la reutilización in situ de los restos de poda; la reducción al máximo de productos fitosanitarios mediante la implantación de lucha biológica; y la digitalización de la gestión de la jardinería.

La lucha biológica, explicó, consiste en crear un ecosistema equilibrado mediante la suelta de fauna útil que depreda o parasita los insectos causantes de plagas, evitando así la aplicación de productos de mayor o menor toxicidad. Asimismo, la reutilización de restos vegetales triturados e incorporados a los jardines favorece la creación de materia orgánica y fomenta la biodiversidad. El uso de vehículos eléctricos, añadió, contribuye a reducir tanto la contaminación ambiental como la acústica.

La segunda parte de la intervención se centró en Técnicas y Tratamientos Medioambientales, conocida como Tecno, empresa dedicada a la gestión integral del ciclo de residuos, desde la recogida hasta el tratamiento y la valorización. García recordó que la compañía presta servicio en más de 190 municipios y da cobertura a más de 1,4 millones de personas, citando como ejemplo reciente la recogida de residuos sólidos urbanos en Castellón de la Plana.

En este ámbito, la sostenibilidad pasa por «analizar y optimizar rutas», una cuestión que calificó de fundamental para reducir kilómetros recorridos y, por tanto, emisiones. La compañía ya cuenta con servicios que operan con vehículos 100 % sostenibles, tanto eléctricos como propulsados por gas natural comprimido.

Uno de los avances destacados es la incorporación de vehículos polivalentes con compartimentos diferenciados que permiten recoger, en un mismo trayecto, dos fracciones distintas —como orgánica y resto, o envases y papel—. «Un mismo vehículo recoge dos servicios», explicó, lo que permite reducir kilómetros, emisiones y molestias a la ciudadanía al disminuir la presencia de camiones en las calles.

La descarbonización también se traduce en la introducción de camiones plataforma 100 % eléctricos, que operan incluso en horario nocturno —como a las tres de la madrugada, según ejemplificó— para evitar el impacto sonoro sobre la población. «Esa reducción en la flota, ese uso de movilidad sostenible, es lo que nos está consiguiendo dar paso a esa movilidad sostenible en comparación con el uso de combustibles tradicionales», apuntó.

Junto a la descarbonización, García subrayó la importancia de la digitalización como palanca de transformación. En este sentido, detalló la implantación de sistemas pasivos de control en contenedores de materia orgánica y ecoparques. Estos sistemas incorporan identificación de usuario mediante tarjeta, control de acceso, apertura y pesaje de los residuos depositados.

El objetivo, explicó, es avanzar hacia futuros sistemas de bonificación por uso, incentivando la correcta separación en origen, especialmente de la fracción orgánica. «No debemos perder el objetivo: la separación en origen de esta materia orgánica», recalcó.

García concluyó su intervención apelando a la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía. «Entre todos nosotros y nosotras juntos debemos seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros municipios», afirmó.