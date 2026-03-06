Sunrise Canet by TM: Tu nuevo hogar para amanecer frente al Mediterráneo

Canet d’en Berenguer es una localidad con una de las playas más reconocida de la costa valenciana por su calidad y variedad de servicios. Ahora también es un el lugar donde el concepto de hogar mediterráneo se expande hacia el horizonte con la llegada de Sunrise Canet by TM, una propuesta que nace para quienes no se conforman con ver el mar solo en vacaciones.

La cercanía al puerto deportivo de Canet, a los servicios del municipio y la excelente conexión con Valencia y Sagunto permiten disfrutar de una vida equilibrada, donde, trabajo, ocio y descanso conviven de forma natural.

La arquitectura de Sunrise Canet by TM no es casual. Ha sido concebida para que la luz sea la protagonista. Cada estancia busca el equilibrio entre la funcionalidad que exige el día a día y un diseño contemporáneo sin renunciar al confort y a la integración con el espacio. Las viviendas son exteriores y algunas se abren al mar Mediterráneo, mientras que las orientadas hacia el norte y el oeste se asoman a la Sierra Calderona, creando una conexión constante con el entorno natural.

Tipos de viviendas

Con tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios, el proyecto se adapta a cada estilo de vida: desde la pareja que busca su primera inversión compartida hasta familias que quieren espacio para crecer. La luz llena las estancias gracias a las grandes balconeras, que no solo multiplican la luminosidad, sino que también refuerzan la sensación de continuidad entre interior y exterior. Las viviendas destacan por su amplitud y confort, favorecidas por la ventilación cruzada y por una cuidada distribución de los espacios.

El grupo apuesta por sistemas de aerotermia sostenibles. / TM Grupo Inmobiliario

Sus viviendas, en total 252, han sido diseñadas para aprovechar la luz natural y abrirse hacia el paisaje, con amplias terrazas y vistas que invitan a empezar el día contemplando el mar. Este es un ecosistema diseñado para quienes piensan que la calidad de vida no debe limitarse a los días de vacaciones, sino los 365 días del año. Además, el residencial apuesta por un modelo de edificación responsable, integrando tecnologías que minimizan su huella ambiental. Mediante sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente y soluciones de grifería ecoeficiente.

Un estilo de vida

Un aspecto diferencial de Sunrise Canet by TM es su propuesta de amenities, están pensadas para dotar al residencial de una infraestructura que invita a la socialización y al bienestar sin necesidad de irte a otro lugar.

La piscina climatizable permite el disfrute del baño independientemente de la temperatura exterior, mientras que la piscina infantil asegura el entretenimiento de los más pequeños en un entorno seguro. Pero el proyecto va un paso más allá: la incorporación de una sala de coworking responde a la realidad del mundo profesional actual, que necesita flexibilidad y entornos con cómodos.

La playa de Canet está a tan solo 10 minutos y todos los servicios para el día a día accesibles a 5 minutos. / TM Grupo Inmobiliario

A esto se suma un gimnasio con vistas panorámicas, donde hacer deporte se convierte en una experiencia sensorial. Además, el club social y la zona chill out del residencial están pensados para convertirse en el epicentro de una comunidad que valora el bienestar y el confort.

Playa a 10 minutos

La playa de Canet está a tan solo 10 minutos, todos los servicios para el día a día accesibles a 5 minutos en el pueblo de Canet, la ciudad de Sagunto a 8 kilómetros y Valencia a menos de 30 minutos en coche. Además, Sunrise Canet by TM colinda con el Colegio Internacional Camarena Canet.

Y para los amantes de los deportes naúticos, el Puerto Deportivo de Canet es un lugar perfecto para practicarlos. Todo ello se complementa con una amplia y consolidada oferta de servicios que permiten disfrutar de una vida cómoda y completa durante todo el año.