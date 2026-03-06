Los municipios de la Comunitat Valenciana donde más llueve hoy: más de 60 l/m2 hasta las 10.00 de la mañana

El viernes 6 de marzo ha amanecido con lluvias, tal y como había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activado el aviso amarillo por lluvias de más de 20 l/m2 en una hora en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En la costa de Alicante, además, hoy hay aviso amarillo por temporal marítimo, ya que se esperan olas de más de 3 metros de altura y vientos con rachas de más de 60 km/h.

Aunque la situación de este viernes 6 de marzo es algo menos adversa que la vivida ayer, jueves 5 de marzo, cuando incluso se tuvo que suspender la mascletà prevista en València dentro del ciclo de Fallas 2026, las precipitaciones siguen cayendo con fuerza en muchos puntos de la Comunitat Valenciana. La lluvia llega desde el mar, donde se han registrado descargas de rayos, según indica la Aemet.

En algunas localidades valencianas, antes de las 10.00 horas de esta mañana ya se habían recogido más de 50 litros por metro cuadrado e inclusio más de 60.

Las localidades valencianas donde más llueve hoy

Los municipios de la Comunitat Valenciana donde más ha llovido hoy son principalmente de Castellón, aunque también se ha recogido bastante agua en la provincia de Valencia, según los datos facilitados por Aemet y por l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet).

La mascletà de hoy en Valencia, con la mirada en el cielo por la borrasca Regina / Carles Llorca

Las localidades en las que más han descargado las precipitaciones de hoy son las siguientes:

Provincia de Castellón

Catí 63,5 l/m2

la Pobla de Benifassà 57,2 l/m2

Vallibona 57.0 l/m2

Xert 53,0 l/m2

Tírig 49,6 l/m2

Ares del Maestrat 49,4 l/m2

Rossell 49,4 l/m2

Sant Mateu 45,7 l/m2

Morella 43,0 l/m2

Herbers 42,5 l/m2

la Pobla Tornesa 41,8 l/m2

Cabanes 40,6 l/m2

les Coves de Vinromà 39,4 l/m2

Vilafranca 36,6 l/m2

Vilafamés 35,8 l/m2

Albocàsser 34,2 l/m2

la Serratella 32,6 l/m2

Sorita 31,4 l/m2

Canet lo Roig 31,4 l/m2

la Vall d'Alba 31,2 l/m2

Castellfort 30,2 l/m2

Provincia de Valencia