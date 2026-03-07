144 jueces de toda España denuncian siete años de bloqueo en la especialización de violencia de género

Un total de 144 jueces, 19 de ellos pertenecientes a los juzgados de la Comunitat Valenciana, han denunciado públicamente que la especialización judicial en violencia de género, prevista en una reforma legal aprobada en 2018, sigue sin hacerse efectiva más de siete años después. En un comunicado, los firmantes sostienen que la medida, anunciada como un avance para reforzar la capacitación en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, “nunca llegó” a desarrollarse.

Según exponen, la Ley Orgánica 5/2018, aprobada en diciembre de ese año en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, debía crear un itinerario real de especialización y convertir esa formación en un criterio determinante para acceder a plazas en órganos especializados, especialmente en las secciones de las Audiencias Provinciales.

Sin embargo, denuncian que ese diseño legal continúa paralizado. Las pruebas selectivas para reconocer oficialmente esa especialización no se han convocado y tampoco se han modificado los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que debían dar preferencia a estos perfiles en la cobertura de plazas.

Sin opción a promocionar

Los jueces firmantes sostienen que esta falta de desarrollo normativo tiene consecuencias directas en su carrera profesional. Aseguran que quienes llevan años trabajando en primera línea en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen “absolutamente vedada” la posibilidad de acceder a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, que son las encargadas de "resolver recursos y enjuiciar los delitos más graves".

El comunicado señala además a una resolución del Tribunal Supremo de 2020 como punto de inflexión. Según explican, esa decisión supuso que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasaran a ser considerados juzgados mixtos, lo que hizo que sus titulares dejaran de estar encuadrados en el orden penal, como venía ocurriendo desde la creación de estos órganos en 2005.

A juicio de los firmantes, ese cambio ha tenido efectos “nefastos” sobre la antigüedad, los méritos y las posibilidades de ascenso de los jueces especializados en esta materia. En la práctica, añaden, las plazas en secciones especializadas siguen convocándose y acaban siendo ocupadas con frecuencia por magistrados sin experiencia previa en violencia sobre la mujer, porque prima la antigüedad reconocida en el orden penal.

Contraste con otra especialidad

Los 144 jueces subrayan también el contraste con la especialidad en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, incorporada en la Ley Orgánica 1/2025. Según indican, esa especialidad sí se ha implantado dentro del plazo previsto de cuatro meses, mientras que la relativa a violencia sobre la mujer sigue siendo, dicen, una promesa incumplida.

En el escrito, los firmantes aseguran que el problema es conocido desde hace años por todas las instituciones implicadas, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, los ministerios de Justicia e Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Defensor del Pueblo, GREVIO y los grupos parlamentarios.

Pese a ello, lamentan que no se haya dado una solución efectiva. “El problema no es desconocido, sino postergado: ni especialidad ni reforma legal”, resumen.

La pregunta final

El comunicado concluye con un mensaje dirigido a la ciudadanía y, especialmente, a las víctimas. Los jueces plantean si puede hablarse realmente de consenso en la lucha contra la violencia de género cuando la especialización judicial sigue sin pasar del papel a la práctica. "¿Puede hablarse de “consenso” en la lucha contra la violencia de género si la especialización real se queda en el papel?", finalizan.

El comunicado está firmado por los siguientes jueces:

