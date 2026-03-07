Los concejales de Almussafes se van con el alcalde denunciado por acoso y retan al PSPV a expulsarles también

La expulsión del alcalde de Almussafes, Toni González, del PSOE por su trato a las dos mujeres que le denunciaron por acoso sexual y laboral ante los órganos internos del partido no ha desactivado ni mucho menos la guerra abierta entre el acusado y la dirección autonómica del PSPV, muy crítica con la actitud de González durante todo el proceso.

De hecho, el cisma no ha tardado en escalar y este mismo sábado, unas pocas horas después de trascender su expulsión definitiva de la formación, los concejales del PSPV de Almussafes han emitido un comunicado en el que vuelven a cerrar filas con el alcalde y anuncian que seguirán sus pasos hacia el nuevo proyecto político al margen de las siglas socialistas en el que ya trabaja González.

Los regidores achacan la expulsión del alcalde a una "venganza" de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y de la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, por dar apoyo a Carlos Fernández Bielsa en la carrera por el liderazgo provincial en lugar de a Robert Raga, el aspirante 'oficialista'. "Éramos conscientes de la vendetta que íbamos a sufrir, pero nunca pensamos que la consecuencia sería una despiada campaña de acusaciones y denuncias falsas sin prueba alguna, destinada a acabar con la carrera política de Toni González".

Acusan a la dirección autonómica de haber intentado "construir un caso" contra el alcalde apoyándose en "denuncias falsas apoyadas en testimonios verbales y sin prueba alguna" y subrayan que "no existe ningún proceso judicial abierto".

Como consecuencia de esta "injusticia inédita", los concejales dicen "sentirse obligados a buscar un camino propio, otro partido con el cual seguir asumiendo nuestra responsabilidad de gobierno local, que es nuestro sueño y nuestra razón de ser en política". Además, señalan que cuentan con el apoyo "no solo" de los 40 miembros de la ejecutiva local de González sino también "de los más de 300 militantes" de la agrupación de Almussafes.

Y plantean "un partido propio que sea un medio y no un fin, y alejado del funcionamiento, al estilo de una secta destructiva, que Morant y Torró están imponiendo en la que ha sido nuestra casa durante décadas".

Pese al evidente desafío que lanzan a Morant con este comunicado, estos concejales no habrían presentado su baja al PSPV. De hecho, fuentes del gobierno municipal retan a la dirección autonómica "a decidir si los expulsa como ha hecho también con Toni González". Asimismo, señalan que ni siquiera el alcalde ha recibido comunicación alguna sobre su salida del partido, por lo que dicen no poder ir "más allá".

Noticias relacionadas

Desde el otro lado del campo de batalla, la dirección autonómica critica que el equipo de González enmarque la polémica en esa supuesta batalla orgánica cuando, defienden, el problema ha sido su "acoso" a las denunciantes abusando de su "poder como alcalde", actitud que "cocha con los principios y valores del PSPV". Rechazan aclarar si tomarán medidas contra los concejales de Almussafes, pero lanzan un aviso a navegantes: "Si hacen manifestaciones en la misma línea, el partido actuará en consecuencia".