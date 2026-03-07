Una marcha por la huelga estudiantil reclama "basta ya" a la violencia contra las mujeres

Una manifestación por la huelga estudiantil convocada en el marco de la celebración del Día de la Mujer el 8M y en la que han participado unas trescientas personas, han reclamado este viernes en València "basta ya" a la violencia contra las mujeres.

La huelga estudiantil feminista ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas en toda España, con manifestaciones a mediodía, bajo el lema "Nos acosan, nos violan y nos matan. Basta ya".

En València, en la que han participado unas 250 personas y muchas de ellas mujeres, según ha informado la Policía Local, la manifestación ha empezado en la Facultad de Geografía e Historia, mientras que en Castellón lo ha hecho desde la Plaza de María Cristina y en Alicante en las Escales de Jorge Juan.

"Ya estamos hartas"

La marcha ha partido desde la avenida Blasco Ibáñez en València y tras recorrer varias calles de la ciudad, finalizaba en la Plaza de la Reina, lo que ha cortado varias calles, según ha informado Trànsit Valencia.

Según apunta el Sindicato de Estudiantes en su web, en 2026 "la violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable. El acoso, las agresiones, las violaciones y los asesinatos nos persiguen cada día. El machismo nos golpea en nuestros institutos y facultades, en el trabajo, en la familia y en las calles. Y ya estamos hartas".

Apuntan que este viernes quieren "vaciar las aulas y llenar las calles de feministas antifascistas" y argumentan que "la violencia machista es una parte fundamental de un sistema que nos impide tener una educación pública digna, que nos condena a la precariedad y a salarios miserables, a no poder independizarnos porque la vivienda está en manos de rentistas y nos niega nuestra identidad sexual y normaliza la violencia contra el colectivo LGTBI".

Homenaje a las policías locales

La de ayer también fue una jornada de homenajes, además de con carga reivindicativa. En la antesala del 8M, el Ayuntamiento de València ha rendido homenaje a la primera promoción de mujeres policías de la ciudad, reunidas buena parte de ellas en el Salón de Cristal. Estas mujeres entraron en el cuerpo de la Policía Local hace 45 años, en el año 1981, cuando el socialista Pérez Casado regía el Cap i Casal. Fueron 29 profesionales quienes abrieron camino en un contexto de extrema incomprensión, tal como han narrado ellas mismas durante el acto.

“Los ciudadanos estaban en contra, cuando denunciábamos a alguien nos mandaba a fregar. Algunos compañeros no querían patrullar con nosotras. Hemos tenido bastante incomprensión por parte de casi todos, pero tiramos hacia adelante y hemos abierto una brecha para las nuevas generaciones, que nos han visto como ejemplo”, contaba la primera comisaria principal en la Comunidad Valenciana, Mari Carmen Mariblanca, jubilada desde hace ocho años.

Este año se jubilan la dos últimas mujeres de aquella promoción pionera que, tal como ha valorado Estefanía Navarrete, comisaria responsable de la unidad Gama, al vestir el uniforme siendo mujer era además de un reto profesional, un acto de afirmación y coraje. “No fue un camino sencillo. Les tocó trabajar en un contexto complicado, en una profesión totalmente masculinizada. Tuvieron que abrir mentalidades y responder con excelencia allí donde algunos dudaban”, ha dicho Navarrete.