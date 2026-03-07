Morant, sobre la expulsión del alcalde de Almussafes: "En el PSOE no caben ni acosadores ni puteros"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia en el Gobierno, Diana Morant, ha defendido este sábado la expulsión del partido del alcalde de Almussafes, Toni González, por el trato dado a las dos mujeres que le denunciaron ante los órganos internos por acoso sexual y laboral porque en el PSOE "no caben acosadores ni puteros".

Morant ha vuelto a ser muy dura contra la actitud de González, que según ha señalado "no honra los valores del PSOE", entre ellos la "igualdad real" entre hombres y mujeres, y ha cerrado filas con la decisión de Ferraz: "Estoy orgullosa de un partido que sigue defendiendo sus valores y está en el lado correcto de la historia", ha dicho.

Preguntada por las posibles repercusiones de esta expulsión, dado que el alcalde tiene el apoyo mayoritario de la potente agrupación local, Morant ha señalado que no cuenta votos sino el "estar en el lado corrector de la historia" y ha llamado a los afiliados de Almussafes que ha respaldado a González a "estudiarse los estatutos" para saber "qué significa ser militante" socialista. Y se ha reafirmado en su postura: "Ha tenido que venir una mujer secretaria general para decir que en el PSOE no caben acosadores ni puteros".

Morant ha explicado que Ferraz ha optado por la expulsión sin esperar la resolución de las denuncias en el CADE, el órgano interno que investiga el caso, al entender que "más allá" de ese proceso "considera acoso que un alcalde, con el poder que eso implica, haga un buzoneo do veces señalando y revictimizando" a las denunciantes "o que le haya echado del trabajo o muestre a los medios la denuncia con su nombre. Traspasa todas las líneas rojas y se llama acos", ha zanjado.

La socialista también ha querido marcar distancias con el PP de Pérez Llorca, a quien ha acusado de "proteger" al alcalde de Jérica, acusado de abuso a dos menores.

Expulsado ayer

La dirección federal del PSOE anunció este viernes la expulsión del partido del alcalde de Almussafes, Toni González, suspendido de militancia e investigado internamente por las denuncias de acoso laboral y sexual de dos mujeres. La expulsión de González se produce sin que se haya cerrado en el órgano interno de denuncias de acoso sexual y laboral del PSOE (CADE) la investigación abierta contra el regidor y hasta ahora peso pesado del socialismo en la comarca valenciana de la Ribera Baixa. La decisión, adoptada por la Secretaría de Organización que lidera Rebeca Torró, se va a comunicar esta tarde a los órganos del partido, autonómico y provincial.

La expulsión no se produce por la investigación por acoso sexual y laboral (por la que ya se le suspendió de militancia) sino por las manifestaciones e informaciones difundidas por el alcalde en medios de comunicación y redes sociales, cuestionando de forma reiterada a las mujeres que le han denunciado, “revictimizando” así a las denunciantes, de las cuales además “ha difundido su identidad”.

Rebeca Torró y Toni González, en una imagen de archivo. / Raúl Sanchidrán/EFE

Lo que ha quedado claro es que el alcalde ha mantenido un pulso desde el primer momento con la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Esta decisión cierra una carpeta en la mesa de la secretaria general, pero abre un escenario de consecuencias imprevisibles en un municipio con una de las agrupaciones más potentes en número de militantes.

Noticias relacionadas

Hay ruido de escisión casi desde el primer día. Almussafes tiene tantos afiliados como Gandia, en torno a 300, y solo por detrás de la capital. González ha sido clave en los últimos procesos orgánicos del partido, como cuando decantó la dirección provincial del PSPV en favor de Carlos Fernández Bielsa, frente al candidato respaldado por la dirección de Morant.