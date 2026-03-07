Las mujeres representan el 45,7 % del personal investigador en la Universitat de València

Según los datos extraídos del Portal de Producción Científica de la Universitat de València, las mujeres representan el 45,7 % del personal investigador de la UV, es decir, 2.919 investigadoras de una población total de 6.389. Este porcentaje supera la media de investigadoras presentes en la enseñanza superior en España, que se sitúa en el 43,7 %, así como en la Comunitat Valenciana, con el 42,9 %, de acuerdo con el informe "Científicas en cifras 2025" del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por otro lado, en el Recull de Dades del Servicio de Análisis y Planificación de la UV (SAP) se encuentran los porcentajes de mujeres investigadoras (PDI) por ramas de conocimiento, de las que destacan por encima del 50 % y, por lo tanto, superando a los hombres, Ciencias de la Salud con el 59,7 % y Artes y Humanidades con el 54 %, seguidas de Ciencias Sociales y Jurídicas con el 44,4 %, Ciencias con el 33,4 % e Ingeniería con el 23,5 %.

Referentes para las nuevas generaciones

Estos datos vuelven a poner de manifiesto la necesidad de impulsar las carreras STEM entre las mujeres, una labor que comienza a desarrollarse desde los primeros niveles educativos en coordinación con los centros de educación superior a través de iniciativas dirigidas a niñas y jóvenes, como concursos ("De major vull ser com...", por ejemplo), divulgación científica en colegios e institutos o programas de participación juvenil.

Y, aunque la investigadora de la UV más citada en Google Scholar, María Moreno Llácer (255.401 citaciones) pertenece al Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, las especialidades de las investigadoras más citadas responden a la lógica de los porcentajes anteriores. Así, a Moreno Llácer le siguen Dolores Corella, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, con 150.610; María Carmen Gómez Cabrera, del Departamento de Fisiología, con 29.617; Irene Gil Saura, del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, con 20.176; y Consuelo Borrás, catedrática de Fisiología.

Impacto de la producción científica de las mujeres

Por otro lado, se observa un alto impacto de la producción científica de las investigadoras de la UV en los indicadores bibliométricos que miden la calidad, el impacto y la visibilidad de las publicaciones científicas, entre los que destacan los indicadores Journal Impact Factor (JIF) de la base de datos Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal Rank (SJR) y el Índice Dialnet de Revistas (IDR).

El primer indicador de impacto científico es el JIF de JCR donde tienen mayor presencia dos investigadoras del Departamento de Física Atómica y Molecular: María Moreno Llácer, con 1.443 publicaciones, de las que 1.184 se encuadran en el cuartil de mayor impacto, Q1; y María Aranzazu de Oyanguren con 1.293, de las que 1.144 son Q1.

El cuartil es un indicador que evalúa la posición de una revista dentro de su categoría. Así, se ordena un listado de revistas por índice de impacto y se divide en cuatro partes. Cada una de estas es un cuartil que se ordena, a su vez, de mayor a menor relevancia: Q1, Q2, Q3 y Q4.

Otras investigadoras presentes en el JIF por encima de 500 publicaciones son Dolores Corella con 621 (417 en Q1) y Neus López March (también de Física Atómica) con 534 y 477 en Q1.

Repiten, asimismo, por encima de 500 publicaciones en el SJR María Moreno Llácer con 1.363 resultados y 1.189 en Q1, María Aranzazu de Oyanguren con 964 y 874 en Q1, y Dolores Corella con 623 y 511 en Q1.

En cuanto a la producción científica hispana, el índice más destacado es el IDR, proporcionado por Dialnet Métricas, donde las tres primeras investigadoras de la Universitat de València son Inmaculada Revuelta, del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal, con 137 publicaciones de las que 133 se encuentran en el primer cuartil (C1); Diana Marín, de Didáctica y Organización Escolar, con 121 resultados y 38 en C1; y Dolores Gil, de Psicología Evolutiva y de la Educación, con 95 publicaciones.

Aunque todavía no se ha llegado a la paridad, las cifras sí se muestran alentadoras: la igualdad real está muy cerca, hay avances en la presencia científica de las mujeres y la Universitat de València vuelve a ser la primera en este ámbito, superando la media autonómica y estatal.