Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà

Los usuarios de Cercanías de Renfe no podrán llegar a València ciudad entre las 13 y las 15 horas hasta el próximo 19 de marzo en algunas de sus líneas. Y es que la red ferroviaria adoptó ayer la decisión de modificar los recorridos de varias líneas de Cercanías en ese tramo horario siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València. Los más perjudicados son los viajeros de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València porque el tren se detendrá en la estación de Albal con el objetivo de evitar las posibles avalanchas en el entorno de la estación del Norte de València, uno de los puntos más críticos y donde más aglomeración de público se registra especialmente a la hora de la mascletà, precisamente sobre las 14:00 horas. Desde la compañía, tal como matizaron ayer en una nota de prensa, defienden acatar una indicación adoptada por la Junta Local de Seguridad transmitida por el Ayuntamiento de València para evitar estas situaciones en el entorno de las calles Bailén, Xàtiva y Marqués de Sotelo.

El primer de el día con los horarios modificados, pese a las advertencias de la operadora, ha pillado por sorpresas a los usarios procedentes especialmente de la Safor y la Costera, cuyos convoyes tenían como estación de término la de Albal y no la del Norte como pensaban. La queja generalizada es la falta de conectividad desde este municipio de l'Horta hasta la capital al no existir un servicio de transporte alternativo, como podría ser el de buses lanzadera entre la localidad y el 'cap i casal'.

Los usuarios esperaban que existiera alguna opción para llegar aunque fuera a otro punto de la ciudad y no del centro, donde podrían haber hecho uso de otros transportes públicos como el metro o la red de EMT. Según ha podido saber Levante-EMV, no se prevé ningún servicio de este tipo y, por tanto, esto amenaza con generar una oleada de quejas y protestas por parte de los valencianos y valencianas que usan estas dos líneas de la red ferroviaria, especialmente con la intención de llegar a la ciudad en plena hora punta.

La modificación de estos servicios solo afcta a los que tienen dirección hacia València y solo durante 2 horas porque los trenes que parten de la estación del Norte seguirán funcionando con normalidad, tal como ya había explicado Rende. La modificación afecta únicamente a ocho convoyes al día, cuatro de cada una de las líneas. Son los que parten desde Gandia a las 12.05 horas, a las 12.35, a la 13.05 y a la 13.35 horas; y los que parten de l'Alcúdia a las 11.53, a las 12.25 y a las 13.23 horas y el que sale de Xàtiva a las 13 horas.

Una petición del Ayuntamiento

La decisión de Renfe se produce después de la petición del Ayuntamiento de València. Fue el pasado 17 de febrero, la alcaldesa María José Catalá aprovechó la Junta Local de Seguridad para reclamarle que coordinara las horas de llegada de los trenes y de ese modo no coincidir con las mascletades, punto de aglomeraciones en ocasiones preocupantes. También se pidió una coordinación con la asistencia a la plaza de Toros, que realizará la misma la Policía Autonómica.

La pirotecnia Nadal Martí recibe la ovación del público tras el éxito de su disparo / Eduardo Ripoll

El objetivo es evitar a toda costa situaciones como la del 15 de marzo de 2025, cuando decenas de personas llamaron al 112 por el riesgo al que se vieron expuestas, atascadas en la explanada frente a la Estación del Norte. Esto ha llevado a acortar el recorrido de los trenes hacia València antes de tiempo y a modificar las estaciones de llegada de la C3, la cual llegará a Sant Isidre en ese tramo horario; y de la C6 que hará lo propio en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

"Tormenta perfecta" para Compromís

"València se encamina hacia una tormenta perfecta". Así califica Compromís la situación de la movilidad urbana y el transporte público en València durante las fallas 2026 que viven su primer fin de semana de prefallas. El partido de Papi Robles afea a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, la "falta de planificación" que aboca a "miles de valencianos a venir en coche mientras el transporte público no da respuesta".

Un convoy de Metrovalencia abarrotado en estos días de prefallas. / ED

La lluvia y el corte de calles por la instalación de las 280 carpas en las calles, más pronto de lo que lo hacían en la época de Ribó al frente del ayuntamiento, más de una semana, ya está dejando atascos desde hace varios días en el área metropolitana. También hay vías, como Pérez Galdós, con obras en marcha desde hace meses. Y esto conlleva, irremediablemente, las imágenes de coches atascados en las principales vías. Según la formación ha provocado ya numerosos cortes de tráfico y ocupaciones de calles y zonas peatonales en diversos barrios de la ciudad.

Noticias relacionadas

La situación podría complicarse en los próximos días por las incidencias en el transporte ferroviario por la huelga de Metrovalencia, que comienza el día 13 de marzo y por las modificaciones de Renfe ya mencionadas.