Fernando Lasheras, de comisario en el ostracismo en València a 'jefe' de Emergencias

De ser relegado y cambiado a un destino peor en la cúpula de la Policía Local de València a ser nombrado secretario autonómico de Emergencias a las órdenes del conseller Juan Carlos Valderrama. En apenas cinco meses, el comisario principal Fernando Lasheras, hombre cercano al Partido Popular, ha sido ascendido por la vía política al puesto de máxima responsabilidad en la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana. Su nombramiento se hizo oficial a finales de febrero por parte del Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca.

Sin embargo, lo sorprendente del asunto es que Lasheras, -un policía de contrastada experiencia, por otra parte-, es 'ascendido' a secretario autonómico precisamente cuando estaba en su peor momento profesional. De hecho, había sido relevado por el jefe de la Policía Local de València Ángel Albendín a finales de septiembre del año pasado de su cargo como comisario de la USAP, la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención. Esta es la unidad de élite, -la joya de la corona de la alcaldesa de València María José Catalá y lideresa del PP de València-, creada para luchar en la calle contra el botellón y las reyertas. Este destacamento, desde su creación en febrero de 2024, presenta cifras muy positivas en la resolución de delitos relacionados con la seguridad ciudadana y la incautación de materiales pirotécnicos ilegales, entre otros aspectos, que preocupan mucho a la alcaldesa.

Del botellón a lidiar con incendios e inundaciones

Recientemente, acaba de incorporar a 63 nuevos agentes y en la presentación de los nuevos policías, Catalá destacó que desde febrero de 2024, la USAP ha realizado más de 70.200 intervenciones en situaciones de alta exigencia, como el control del botellón, reyertas o los dispositivos de seguridad preventiva en los barrios. La propia alcaldesa calificó este 'batallón' como "una unidad de referencia, con equipos de intervención de alto impacto entrenados para desescalar rápidamente situaciones de riesgo, intervenir estratégicamente ante problemas complejos de seguridad y apoyar a otros compañeros en actuaciones críticas". Pues bien, de dirigir a la joya de la corona y el cuerpo de élite de la Policía Local de València y del PP local, Lasheras pasó desde el 26 de septiembre de 2025 a ser comisario responsable de la División de Logística y Administración, teniendo a su mando responsabilidades tan poco agradecidas como el armamento, la uniformidad, las instalaciones, el mantenimiento, el parque móvil o la oficina de objetos perdidos. ¿Cuál es el motivo de que un mando contrastado que ha trabajado a pie de calle con gran visibilidad durante la dana; de pronto, sea recluido en los despachos, por orden directa del máximo jefe policial?. Pues la respuesta está en las diferencias que mantienen desde hace años, el actual jefe Ángel Albendín y el anterior, José Vicente Herrera, quien fue el gran valedor de Lasheras en su etapa en la USAP.

Albendín tomó posesión como jefe de la Policía Local de València en mayo de 2025, en sustitución del propio Herrera, por jubilación de este. Y tras el verano, acomete una restructuración de la cúpula policial y de las jefaturas de las comisarias de distrito, en la que sitúa a Lasheras fuera de la USAP. Sin duda, lo hace porque era un hombre cercano a Herrera, con el que nunca ha tenido buena relación. Y por ende porque Albendín comienza a rodearse de los mandos de su máxima confianza y empieza a romper con los de la época de Herrera.

Codo con codo con su valedor y exjefe

Pero además, hay otro elemento que cierra este círculo perfecto para los comisarios principales Herrera (jubilado) y Lasheras (que está cerca de la jubilación). Ambos se van a ver, casi día si y día no, en la gestión de todo lo relacionado con las emergencias que acontezcan en València y en la Comunitat Valenciana. José Vicente Herrera, que cumplió 65 años y se tuvo que jubilar el 29 de abril de 2025 aunque no quería, fue nombrado por la alcaldesa director general de Emergencias del Ayuntamiento de València al poco tiempo de dejar su actividad policial. Con un cargo de asesor, creado exprofeso por el gobierno municipal de PP y Vox. Como se ha dicho, Herrera es un hombre cercano al Partido popular, de hecho fue jefe de gabinete de Juan Cotino, cuando este fue director general de la Policía; jefe con Rita Barberá y subdelegado del Gobierno, entre otros cargos.

Así las cosas, fuentes consultadas por Levante-EMV, concluyen que ha sido Herrera quien ha rescatado a Lasheras de una posición de ostracismo en el cuerpo policial de València para promocionarlo en la administración autonómica, en un puesto en el que ambos volverán a trabajar codo con codo. Pese a que otras fuentes consultadas por este diario señalan que era Herrera quien aspiraba al cargo de secretario autonómico. Ahora bien, gracias a la capacidad de influencia de Catalá en el Palau de la Generalitat y en la madrileña sede del PP en la calle Génova, la alcaldesa cuenta desde ya con otra persona de su confanza en el Consell de Pérez Llorca y en el segundo escalón: el secretario autonómico de Emergencias con el que gestionó la dana y las inundaciones en las pedanías de València. Todo queda en el Cap i Casal.