La Font de Quart: Regadío de ullals en el Camp de Morvedre

La Font de Quart constituye un elemento del patrimonio hidráulico fundamental en el asentamiento y desarrollo de las poblaciones de la Vall de Segó, un territorio integrado por los municipios de Benavites, Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les Valls y Quartell (Camp de Morvedre); y Almenara, en la Plana Baixa.

El sistema de riegos de la Font de Quart está considerado como uno de los más complejos del territorio valenciano. Su origen es probablemente romano, aunque fue ampliado y mejorado durante el periodo de dominación islámica. La superficie regable supera las 2.300 hectáreas, y sus aguas se utilizan para riego y abastecimiento. En etapas anteriores permitieron el funcionamiento de molinos harineros y arroceros.

Sistar de Faura. / Foto Estepa.

Se localiza en una franja de territorio entre la sierra de Espadán y el mar Mediterráneo. Las estribaciones montañosas que rodean la Vall de Segó forman un cinturón de relieves en forma de herradura, abierto al mar. Esa disposición del arco montañoso permite unas condiciones climáticas privilegiadas para los cultivos, al estar protegidos de los vientos fríos del norte y de los secos del oeste. Se aprecian varios ambientes naturales. Después de los relieves triásicos interiores se sitúa el glacis de acumulación y los depósitos sedimentarios pleistocenos ubicados en los piedemontes, que generan un espacio agrícola de excelentes condiciones. En la franja litoral se halla el área de marjal, que ha sido parcialmente desecada, y finalmente la playa.

No existen cursos de agua permanentes, pero hay abundancia de aguas subterráneas por la alternancia de niveles superiores donde predominan las capas porosas, que permiten filtrar el agua, con otras inferiores, impermeables, concretamente arcillas del Keuper, que la retienen y posibilitan una acumulación de las aguas. Las favorables condiciones del medio han hecho que la principal actividad económica tradicional haya sido la agricultura de regadío y las industrias de transformación y comercialización de sus productos. Hoy, los cítricos constituyen el cultivo principal, aunque también existen algunas hortalizas y frutales.

Configuración de los regadíos de la Font de Quart

La Font de Quart, denominada hasta 1748 como Font de la Vall de Segó, se ubica en el norte del núcleo urbano de Quart de les Valls, a una altitud de 55 msnm, en las proximidades de la confluencia entre el barranco de la Font y el del Boronat. Es una surgencia artesiana que proviene del acuífero Algar-Quart, desde la vertiente oriental de la Sierra de Espadán. El manantial es uno de los principales de la provincia, tanto por su caudal, como por el área de riego que abastece. El agua brota a través de unos “ullals” y su caudal variaba entre los 25.000 y 40.000 litros/minuto, aunque en la actualidad se ha reducido a unos 12.500 litros/minuto.

Fotografía aérea de la Font de Quart. / Estepa

Su origen es probablemente romano, aunque fue ampliado y mejorado durante el periodo de dominación islámica. La distribución de las aguas conserva características de los riegos andalusíes, parcialmente modificadas en época cristiana, lo que se traduce en una organización de los caudales muy compleja. La disposición de la red de acequias ha sido fundamental para el desarrollo del poblamiento: permitió el establecimiento de numerosas alquerías diseminadas en el periodo islámico, que fueron el germen de los actuales núcleos de población.

Las Concordias efectuadas en diferentes siglos ponen de manifiesto la importancia de poseer el acceso al agua por parte de las diversas localidades interesadas en estos riegos. Son especialmente significativas las de 1437 y 1748. Las Ordenanzas de 1854 son las que establecen las normas vigentes en cuanto al reparto del caudal. Dispone de tierras con derecho preferente a los caudales (465,4 hectáreas) y otras, sin embargo, de uso eventual, cuando se generan sobrantes (1.877,9 ha).

Características del sistema de riego

La distribución de aguas de la Font de Quart es compleja. Se basa en un sistema mixto que combina unos brazales con derecho al agua continua, en forma de abanico, típico del periodo andalusí, con otros sometidos a un tandeo establecido a través de referencias temporales fijas (días concretos de la semana, el mes, o incluso el año), o con turnos de periodicidad fija basados en medidas de tiempo solar (la salida o puesta del sol, o en su cénit). El tandeo impuesto después de la conquista cristiana en alguno de los brazales introduce el referido complejo sistema de compensación de la recotxa, para las comunidades que perdieran la dotación de agua continua.

Lavadero de Almenara. / Foto Estepa

En el sistema de regadío de la Font de Quart adquiere protagonismo, además de las acequias, los sistars. Son estructuras cubiertas que albergan partidores de agua continua y establecen la derivación proporcional de las aguas, a partir de las que surgen las acequias principales. Dispone de varios orificios diferenciados con piedra de sillería que dividen las aguas.

La Séquia de la Font de Quart inicia su recorrido del propio manantial y constituye la principal arteria en la distribución de los caudales. Las dos acequias principales que parten del Sistar del Septí o de la Font, la de Benavites-Almenara y la de Faura-Benifairó mantienen una morfología arborescente o en abanico, mientras que la Séquia Major d’Almenara es de tipo ortogonal. La cantidad de agua de la Séquia Major d’Almenara depende del caudal, cuya distribución data de 1850.

La Font de Quart. / Estepa

La distribución de las aguas se realiza mediante un extenso entramado de acequias principales y secundarias, entre las que destacan la Séquia del Septí (Quart de les Valls), la de la Montanya (Benifairó de les Valls), la del Mig, Major o Fonda (Quartell, Faura), o la Séquia de l´Arap (Benavites, Almenara). Las aguas sobrantes de los riegos contribuyen a recargar las zonas húmedas del Marjal de l’Almardà y de la Marjal d’Almenara.

