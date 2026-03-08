El Summit 4 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV)analiza cómo el ciclo del dato, desde el sensor hasta la decisión estratégica, permite a las empresas valencianas ganar competitividad real

La tecnología ya no es una opción, sino el motor que define la supervivencia empresarial. Bajo esta premisa, la Oficina Acelera Pyme (OAP) del (COIICV) celebró su Summit 4, una jornada técnica y estratégica titulada "Tecnologías Digitales Habilitadoras IoT y Big Data ". El evento, desarrollado en la sede de Levante-EMV, puso el foco en cómo la el Big Data de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) han dejado de ser conceptos abstractos para convertirse en herramientas críticas de gestión.

El objetivo es "ofrecer información clara y útil para despertar la inquietud por avanzar en la digitalización", contando para ello con el respaldo de Red.es y la financiación de los fondos FEDER de la Unión Europea.

Del sensor a la estrategia: el valor del dato real

El viaje de la transformación digital comienza en la captura de la información. Roberto Milán, experto en operación digital, destacó durante su intervención la velocidad vertiginosa a la que evoluciona el sector: "Cualquier tecnología mejora sus prestaciones en un plazo de entre 12 y 24 meses; casi es difícil ya comprar un vehículo o un aspirador que no tenga conexión a internet". Para Milán, la clave reside en la integración: "Debemos velar por la calidad del dato y la integración de todas las fuentes posibles para generar indicadores adecuados en la toma de decisiones".

Por su parte, Juanjo García Milla, representante de la Asociación Nacional de Big Data y Analytics (ANBAN), aterrizó el impacto de estas herramientas en la viabilidad financiera de las compañías. "Quiero hablar de algo muy directo que afecta a las pymes: cómo trasladar la IA a la cuenta de resultados y a la estrategia", señaló García Milla, enfatizando que la innovación debe tener siempre un retorno tangible y medible.

Innovación aplicada y el reto del talento

La adopción tecnológica no es un proceso solitario. María Blasco explicó cómo los institutos tecnológicos actúan como puente para que las pequeñas y medianas empresas no se sientan perdidas: "Ayudamos a las pymes a adoptar soluciones de innovación aplicada", reduciendo la brecha entre el laboratorio y la fábrica.

Sin embargo, la tecnología sin personas formadas es inerte. David Carrilero analizó el impacto en el aprendizaje, afirmando que "la IA está transformando la gestión del talento", mientras que Sergio Esparcia puso en valor la posición de la región: "Es crucial contar con formación de alto nivel en IA en nuestra Comunitat Valenciana" para liderar este cambio de paradigma.

Organizaciones líquidas: el ejemplo de la agilidad absoluta

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue la reflexión sobre la capacidad de reacción de las grandes corporaciones. Se citó el caso de empresas capaces de transformar una tienda física en apenas media hora basándose en datos climatológicos o geopolíticos. "Las empresas tenemos que pensar en ser organizaciones más líquidas, más preparadas para adaptarse", se concluyó en la mesa de debate, resaltando que la rectificación constante basada en datos es la mayor ventaja competitiva actual.

El evento cerró con una mirada al futuro cercano: el Summit 5, que se celebrará el 22 de abril, donde el foco pasará de la tecnología habilitadora al ecosistema de las startups y las metodologías ágiles. Puedes apuntarte aquí gratuitamente.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Home | Red.es , entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.