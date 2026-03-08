Morant enseña la puerta de salida a los concejales del PSPV de Almussafes que apoyan al alcalde expulsado por acoso

El PSPV enseña la puerta de salida del partido a todo el equipo de gobierno del Almussafes después de que sus concejales hayan apoyado públicamente al alcalde de esta localidad, Toni González, tras ser expulsado de la formación por el trato a dos mujeres que le denunciaron por acoso sexual y laboral. La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado este domingo, tras el anuncio de los ediles de crear un nuevo partido tras la "injusta" expulsión de González, que "si militas en el Partido Socialista, en el Partido Socialista Valenciano, con esta secretaría general, sabes que o cumples con los valores del partido o búscate otro partido".

"Yo no voy a estar en términos electoralistas. Yo no voy a perder nunca los valores, ni por tres votos ni por cuatro", ha recalcado a preguntas de los periodistas en València al inicio de la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Este pasado sábado, los concejales del PSPV de Almussafes criticaron la expulsión del alcalde de la formación y anunciaron la creación de un nuevo partido político "alejado del funcionamiento, al estilo de una secta destructiva", que consideran que Morant y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, "están imponiendo".

La dirección estatal del PSOE expulsó el pasado viernes a Toni González del partido, después de que ya le hubiera abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral, al considerar que el primer edil ha "revictimizado" a las denunciados con los comentarios vertidos durante las últimas.

Preguntada por el anuncio de los concejales, Morant ha recalcado que "el Partido Socialista es un partido con 146 años de vida, y la igualdad es uno de los valores fundacionales": "Ser militante socialista es un derecho, pero también tiene obligaciones. Se tienen que honrar los valores estatutarios, y desde luego esos valores han ido evolucionando"

"Los socialistas fuimos los que sacamos la violencia de las casas y la pusimos en las calles para que la gente la combatiera de manera conjunta. Y también somos ese partido, el único, que la está combatiendo dentro del propio partido. No cabe ningún militante que sea un acosador, que sea un putero o que tenga esas actitudes machistas frente a las mujeres que trabajan para ellos. No cabe. Ya no cabe", ha enfatizado.

Noticias relacionadas

Y ha rematado: "Por tanto, si militas en el Partido Socialista, si militas en el Partido Socialista Valenciano, con esta secretaría general, sabes que o cumples con los valores del partido o búscate otro partido".