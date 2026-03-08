Accidente de tráfico
Reabre al tráfico la A-3 tras una colisión múltiple de cuatro coches
El choque se ha producido sobre las 14:40 horas y ha obligado a cortar la autovía en sentido València a la altura de Saelices (Cuenca)
Agencias/EFE
Una colisión con cuatro vehículos implicados ha obligado a cortar la A-3 a la altura de Saelices (Cuenca), en dirección a Valencia, durante aproximadamente una hora, aunque ya se ha reanudado el tráfico de vehículos.
El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha producido en el kilómetro 107 de esta autopista a las 14:40 horas de este domingo y, por el momento, no hay datos de heridos.
En la zona se encuentran actuando los bomberos de Tarancón (Cuenca) y la Guardia Civil, que ha informado de la reapertura al tráfico de la vía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años