Accidente de tráfico

Reabre al tráfico la A-3 tras una colisión múltiple de cuatro coches

El choque se ha producido sobre las 14:40 horas y ha obligado a cortar la autovía en sentido València a la altura de Saelices (Cuenca)

La A-3 a su paso por Saelices, en una imagen en tiempo real de la DGT

La A-3 a su paso por Saelices, en una imagen en tiempo real de la DGT / DGT

Agencias/EFE

Una colisión con cuatro vehículos implicados ha obligado a cortar la A-3 a la altura de Saelices (Cuenca), en dirección a Valencia, durante aproximadamente una hora, aunque ya se ha reanudado el tráfico de vehículos.

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha producido en el kilómetro 107 de esta autopista a las 14:40 horas de este domingo y, por el momento, no hay datos de heridos.

En la zona se encuentran actuando los bomberos de Tarancón (Cuenca) y la Guardia Civil, que ha informado de la reapertura al tráfico de la vía.

