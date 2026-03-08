Más referentes y menos techos de cristal: las claves del liderazgo femenino

Educación, empatía y liderazgo. Tres pilares fundamentales, interconectados entre sí, que no cesaron de ser aludidos durante el III Encuentro de Liderazgo Femenino, una iniciativa de Levante-EMV que, como en cada edición, busca revisar el papel de la mujer dentro del ámbito profesional. Todo ello, por medio de la viva voz de valencianas referentes en diversos sectores, capaces de «inspirar» y ser un ejemplo para generaciones enteras. El encuentro también sirvió para dar a conocer en primicia la nueva revista «Mujeres Influyentes», una cuidada colección con más de 300 historias en la que colaboran las tres cabeceras de Prensa Ibérica con motivo del Día Internacional de la Mujer, fecha que coincide con la publicación oficial y que se podrá adquirir junto al periódico del día.

«Cuando hablamos del papel de los medios de comunicación a la hora de visibilizar y de mostrar referentes, esta revista -con todas las mujeres que están, pero no todas las mujeres que son- es tal cual el ejemplo de lo que debemos de hacer. Y aunque se haga con el 8M, nuestra voluntad reside en mantener esa esencia durante los 365 días del año», confesó Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, antes de dar paso a la intervención de Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de Valencia.

Tras resaltar el deber de las administraciones a la hora de hacerse notar y, en definitiva, «estar ahí de verdad», llevando a cabo políticas transversales en estrecha sintonía con sus labores diarias, la máxima responsable del área de Igualdad en la institución reconoció que, desde que asumió el cargo, ha tratado de empezar a incorporar perspectiva de género e igualdad en todo el mecanismo de la organización. En esta misma línea, puso sobre la mesa la segregación salarial todavía existente en el mercado y lo que cuesta ascender en la escala de responsabilidades por el simple hecho de ser mujer, haciendo alusión a las barreras invisibles del «techo de cristal». «No quiero mandar en casa, quiero mandar donde se toman las decisiones», sintetizó.

«Crear certidumbre»

En este punto dio comienzo, ahora sí, el coloquio, guiado por Tomás, en el que participaron Angélica Gómez, cofundadora y referente principal del movimiento Womanation; Marga Cabrera, catedrática de comunicación y profesora en la UPV; Mar Mestre, directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Caixa Popular; Marta Rebull, directora de Personas y Organización en Prensa Ibérica; Lidia Saúco, coordinadora de Innovación en el Ciclo del Agua de SAV; Berti Barber, directora de Marketing y cofundadora de Teika; Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec; y Rosana Navarro, directora de Gandia de Servicios Portuarios.

Entre las cifras que se sacaron a colación, chocó especialmente la posibilidad de alcanzar una paridad real en 123 años, pues expuesto así se constata que todavía hay mucho que hacer. «Es elemental encontrar buenos compañeros y compañeras de viaje, liberarse de las mochilas y saber qué es lo que quieres. Yo no quiero morirme con el papel de víctima, porque no lo soy. Me he tenido que rebelar más contra los papeles que me han querido asignar, pero lo veo como un acto de valentía. Y yo creo en la innovación, que es lo único que nos puede permitir, en este momento de incertidumbre mundial, crear cierta certidumbre», manifestó Navarro.

La nueva revista de «Mujeres Influyentes» podrá conseguirse este 8 de marzo con el ejemplar del día. / Fernando Bustamante

Con respecto al tema de la maternidad, Rebull piensa que se trata de una decisión personal y que, quien es madre, lo hace porque realmente desea serlo, con todo lo que conlleva, por lo que la «gracia está en poder abarcar ambas cosas», concretó, refiriéndose al trabajo y al de estar presente en la crianza. «El gran reto ya no es tanto llegar, porque estamos llegando, sino decidir, tomar decisiones para que el cambio se haga con mayores garantías y más rápido», concretó. Y debatió acerca de la complicada lucha contra lo que denomina el «sesgo invisible», cuando lo lógico y sencillo sería que las personas que lleguen a liderar sean las más capacitadas, independientemente de si son hombres o mujeres. Pero se empieza justo por ahí: por relatar, explicar, visibilizar y ser capaces de cuestionar los patrones con los que cargamos.

Educar desde la infancia

Por su parte, García incide en la educación dentro de la familia. En su núcleo, de pequeña no ha visto diferenciación alguna; su padre y su madre tenían el mismo puesto, las mismas características, las mismas condiciones. Y en casa, aunque sí había roles diferentes, todo lo han tratado siempre de una manera muy natural, lo que ha facilitado que su visión también lo sea: «Tendríamos que intentar que estos datos coincidiesen con naturalidad en todos los ámbitos y que esto no tuviera que ser noticia. Que en las mesas de liderazgo hubiera hombres y mujeres. Pero coincido en que no podemos olvidar que la desigualdad ha existido y que la han peleado nuestros antecesores y antecesoras».

En esta misma línea, y como referente STEM, Saúco apuesta por potenciar esa vocación con la que nacen muchas niñas y que, sin embargo, se va perdiendo a lo largo del tiempo. «La empatía y la confianza son superimportantes. Porque cuando están trabajados, y cuentas con la poderosa herramienta de creer en ti, puedes conseguir lo que sea que te propongas. Sin añadir que el mundo sería un lugar mejor y nos veríamos a todos como a iguales», declaró. Representando a la Universitat Politècnica de València, Cabrera constata que, aunque cada vez hay más chicas en las carreras de ciencias y tecnologías, la disparidad en las puras -Matemáticas o Química- todavía es acusada. «Dicho en porcentaje, sería un 70 % hombres y un 40 % mujeres», especificó, y sumó que están inmersos en numerosas tareas de concienciación desde la infancia para poder proporcionarles referentes vivos y, sobre todo, actuales.

«Ser lo que queramos ser»

Por su parte, Mestre quiso resaltar la utilidad de estas mesas para ser conscientes de cómo funciona el mundo y no cómo la rutina nos hace pensar que lo hace. No obstante, incidió en que en Caixa Popular «tenemos este discurso muy interiorizado y podemos decirlo con orgullo. Pero, sobre todo, destacaría la coherencia con la que la entidad lo aplica y que nos ha hecho, pese al miedo, mejorar nuestros resultados». También orgullo es lo que siente Barber con la campaña de visibilización de deportistas femeninas que han llevado a cabo con Teika, fieles en su creencia de que el deporte puede ser una herramienta básica para el liderazgo: «Es un proyecto muy chulo que nace porque en las escuelas los niños solo eran capaces de decir referentes masculinos o, en su defecto, de hace muchos años. Y nos propusimos cambiar esto como fruto de una necesidad, que creo que es por lo que ha fluido tanto», relató.

Gómez puso el foco en las decisiones políticas que todavía es indispensable que se tomen y enfatizó la necesidad de «cambiar las reglas del juego jugando», es decir, estando en los puestos directivos, plantándose desde el principio y evitando «poner mil pegas». Porque «aunque está claro que muchísimas cosas deben cambiar y no basta con hacer eventos tan solo por el 8M, no hay duda de que todas nosotras podemos llegar a ser un referente y ser lo que queramos ser». Y en muchas ocasiones, es tan sencillo y tan complicado como proponérselo para entender que el buen liderazgo es liderazgo. Ni femenino, ni masculino.