¿'Socialistes d'Almussafes'?: Toni González ultima una marca propia para medirse al PSPV

Las relaciones estaban totalmente rotas desde finales del año pasado, pero la expulsión definitiva de Toni González, alcalde de Almussafes, del PSOE por el trato brindado a las dos mujeres que le denunciaron ante los órganos internos del partido por agresión sexual y laboral, ha desatado una guerra total entre la dirección autonómica de Diana Morant y la agrupación local, que ya anuncia un nuevo partido liderado por el primer edil con el que concurrir a las elecciones de 2027.

González, de hecho, tiene ya avanzada su maniobra de respuesta, que apunta a ser casi inmediata: como contó ayer Levante-EMV, está preparando el lanzamiento de un nuevo proyecto político con el que competir con el PSPV en su municipio, en el que gobierna con mayoría absoluta. Los trabajos están ya adelantados, según confirmaba este sábado a este diario el propio alcalde, que busca fechas para una potente puesta de largo de su nuevo partido en un acto masivo. Está en marcha incluso la redacción de los estatutos y el debate sobre la nueva marca.

Uno de los nombres que suenan con más fuerza ahora mismo es ‘Socialistes d’Almussafes’, lo que da una idea del desafío frontal que González y los suyos están lanzando al PSPV para competir por el mismo electorado. Esa papeleta, por razones obvias, podría generar confusión entre los votantes por su cercanía conceptual a la del PSPV.

Incluso puede abrir futuras pugnas en los tribunales, un extremo en el que la agrupación local parece haber reparado. Fuentes consultadas por este extremo se acogen a un precedente similar que tuvo lugar en Alginet, donde una escisión del PSPV constituyó en 2011 la marca ‘Socialistes d’Alginet’, que en 2017 se hizo con la alcaldía.

Respaldado por la agrupación local

Además de su profundo malestar con la cúpula autonómica por lo que entiende que ha sido un proceso «inquisitorial» y sin garantías con el que se cobran facturas internas contra él, detrás del pulso de González está su convencimiento de contar con el respaldo mayoritario de la agrupación local, una de las más numerosas de Valencia con cerca de 300 militantes. Con ese músculo, se ve capacitado para dejar «sin representación» al PSPV en Almussafes en 2027 e incluso para poner en jaque el diputado provincial que otorga la Ribera Baixa en la Diputación de Valencia.

¿Se irían todos con él? González deja esa decisión en las manos de cada uno, pero subraya el control que tiene sobre su equipo en el ayuntamiento, su ejecutiva y la agrupación local. Todos estos organismos se han posicionado a su favor desde que trascendieron las denuncias, desafiando a la dirección autonómica y nacional. De momento, este mismo sábado quedó claro que el equipo de gobierno seguirá los pasos de su alcalde.

Los concejales del PSPV en el consistorio emitieron un comunicado de respaldo a González en el que, además de hablar de nuevo de una «campaña despiadada» orquestada por la cúpula autonómica y basada en «denuncias falsas», confirmaron que emprenden a partir de ahora un «camino propio» en «otro partido» que, según mantienen, cuenta con el «apoyo» de la ejecutiva local y de la agrupación.

El alcalde de Almussafes, Toni González / Levante-EMV

El espejo de Ens Uneix

Es pronto para saber cómo se aterrizará este nuevo proyecto, pero lo único que parece claro es que acabará cristalizando. El alcalde, que asumía su expulsión hace semanas, señala que tras el proceso no tenía «muchas ganas» de presentarse a las próximas elecciones de 2027, pero ahora dice verse «con fuerza» para «dar la cara» y buscar una ‘absolución’ en las urnas.

También parece evidente que para esta nueva aventura González quiere apoyarse en Ens Uneix, el partido fundado en su día por Jorge Rodríguez tras su traumática salida del PSPV y que parece inspirar los movimientos del alcalde de Almussafes. Rodríguez arrasó en Ontinyent en las últimas elecciones. Unos resultados que además sirvieron a los de la Vall d’Albaida para hacerse con el diputado provincial que reparte esta comarca y que a la postre le terminó costando la diputación a los socialistas.

Repetir ese éxito en la Ribera Baixa, no obstante, se antoja muy complicado incluso en el supuesto de que González arrastrara gran cantidad de voto desde el PSPV hacia su proyecto, dada la implantación socialista en la zona y el menor peso de esta localidad respecto a su comarca frente al de Ontinyent en la Vall d’Albaida.

González, que parece mirarse en ese espejo, dice haber mantenido ya «conversaciones» con los de Rodríguez, con quien mantiene una buena relación, para posibles alianzas de cara a 2027. Según explica, «muchos» miembros de su agrupación verían con buenos ojos una integración en el proyecto municipalista, si bien la opción más sólida ahora mismo pasaría por configurar un partido «independiente» de alcance local y explorar un entendimiento con Ens Uneix de cara a las autonómicas, donde esta marca aspira a ejercer de paraguas de fuerzas municipalistas independientes para obtener representación en las Corts.

Rodríguez mide los tiempos

Mientras tanto, desde los cuarteles generales de Ens Uneix en Ontinyent el incendio se mira con cierta distancia. Los de Jorge Rodríguez admiten su sensación de que González está siendo víctima de una maniobra en clave orgánica como la que sufrió el político de la Vall en 2018, pero no quieren movimientos en falso en un tema espinoso como es el presunto acoso sexual y laboral por el que está denunciado.

No está previsto que se muevan en el corto plazo. La idea, explican, es esperar a que la investigación arroje algo de luz al caso. Una situación compleja dado que el partido ha dado carpetazo al asunto sin esperar el fallo del CADE, el órgano interno ante el que las dos mujeres denunciaron al alcalde de Almussafes. Por tanto, flota la duda de qué pasa con este proceso una vez González ha sido expulsado del partido.