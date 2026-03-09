Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baldoví le 'canta' a Llorca sus 100 días en italiano

Joan Baldoví, síndic de Compromís, interviene en el pleno de las Corts, este jueves.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, interviene en el pleno de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Redacción Levante-EMV

València

Uno de los asuntos que reivindicó Juanfran Pérez Llorca en su investidura fue el "diálogo". Cien días después, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado la llegada a este plazo dado habitualmente como periodo de gracia cantando. Y en italiano. El dirigente valencianista ha resumido el objetivo de Llorca con el tema "Parole, parole", o dicho de otra manera: "Pérez Llorca habla, pero 'de forment, ni un gra'". Vaya, que nada de hechos.

Eso ha sido durante la intervención ante los medios de comunicación, a lo que se le ha añadido, una vez apagados los micrófonos, la duda de cómo se llamaban quienes interpretaban aquel tema. Alguien ha acabado soplándole que la canción era obra del dúo Mina y Alberto Lupo. Ahora, para Baldoví, quien la podría entonar es el propio Pérez Llorca.

