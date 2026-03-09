Bomberos y Diputación escenifican la firma de la paz con dos acuerdos de condiciones laborales

Con una foto uniendo manos y otra firmando documentos. Así han escenificado la Diputación de València y los representantes sindicales de los bomberos y brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos la firma de dos nuevos acuerdos de condiciones laborales para estos colectivos. Son un acuerdo de condiciones para los bomberos y un convenio para los brigadistas pero, simbólicamente, son también la pipa de la paz después de la huelga de celo más larga de la historia, decenas de manifestaciones y una tensión inédita.

Este lunes, la Sala 9 d’Octubre de la Diputación de València ha sido el escenario de esa nueva etapa en las relaciones laborales en el Consorcio. Allí ha tenido lugar la firma oficial de los nuevos acuerdos laborales del Consorcio Provincial de Bomberos, que regulan las condiciones de trabajo tanto del personal funcionario de bomberos como del colectivo de brigadas forestales de la entidad dependiente de la corporación provincial. En esa puesta en escena, no ha faltado nadie: ha, asistido a la firma el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó; el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell; el gerente de la entidad, Marcial Díaz; el inspector jefe, Jorge Gil; así como los representantes de la parte social, tanto de bomberos como de brigadas.

Los acuerdos firmados corresponden a dos marcos laborales diferenciados. Por un lado, el Acuerdo de condiciones del personal funcionario, que regula las condiciones del colectivo de bomberos del Consorcio; y por otro, el Convenio Colectivo del personal laboral, que establece el marco laboral de las brigadas forestales.

Ya en noviembre, la Mesa General de Negociación del Consorcio aprobó uno de los acuerdos, el Acuerdo sobre Condiciones Comunes de Trabajo del personal empleado público para el periodo 2026-2029. “Un documento que actualiza y moderniza el marco laboral del Consorcio y que permitirá normalizar de manera definitiva la relación entre la entidad dependiente de la Diputación de València y los representantes sindicales”, destacaron entonces desde la Diputación. El documento sustituye al acuerdo de 2022 y regula la organización de la jornada, los turnos operativos, el sistema de permisos y licencias, las condiciones económicas, la formación y la carrera profesional de los bomberos. En el marco de la Mesa de Negociación, el acuerdo se firmó desde la dirección del Consorcio con representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, y contempla una de las reivindicaciones: aumentar los efectivos mínimos presentes en los parques principales.

Firma de los acuerdos laborales del Consorcio Provincial de Bomberos / Diputación de Valencia / Raquel Abulaila

Mompó habla de “reivindicaciones históricas”

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha subrayado que el acuerdo con el personal de bomberos "permite ordenar de manera integral aspectos clave para la organización del servicio, como la jornada laboral, los turnos operativos, el sistema de permisos y licencias, las condiciones económicas, la formación o la carrera profesional". En este sentido, el presidente provincial ha añadido que de esta manera “se garantiza mayor estabilidad, seguridad jurídica y una estructura moderna para un servicio que debe estar operativo las 24 horas del día durante todo el año”.

En cuanto al nuevo convenio del personal laboral de Brigadas Forestales, Mompó ha destacado el reconocimiento de la figura de bombero forestal para los brigadistas del Consorcio como “una reivindicación histórica del colectivo” que, según ha explicado, “actualiza su consideración profesional y reconoce el papel esencial que desempeñan en la protección de nuestro territorio y de nuestros montes”.

Por su parte, el presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, ha destacado que “la firma de estos acuerdos supone un paso importante para seguir fortaleciendo el servicio de emergencias que presta el Consorcio”. Mascarell ha subrayado que el nuevo marco laboral “aporta estabilidad a la organización y permite seguir mejorando la capacidad de respuesta ante las emergencias en los municipios de la provincia”.

Los sindicatos hablan de una negociación “larga y exigente”

Helios Martín, representante de UGT en el colectivo de bomberos, ha explicado que el nuevo convenio sienta “unas bases sólidas para seguir modernizando la organización del servicio y adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad”, y ha añadido que los representantes del personal realizarán un seguimiento del desarrollo del acuerdo para garantizar su correcta aplicación. “Se trata de un convenio ambicioso que, si se desarrolla con normalidad, se traducirá en una mejora del servicio que se presta a la ciudadanía”, ha indicado.

En representación de las brigadas forestales, Francisco Estarlich ha valorado especialmente el acuerdo alcanzado tras un proceso de negociación “largo y exigente”, marcado por la adaptación del colectivo a un nuevo marco laboral dentro de la administración pública. Estarlich ha señalado que el nuevo convenio supone un paso importante en la consolidación profesional de las brigadas forestales y ha destacado que el reconocimiento de la figura de bombero forestal representa un avance significativo para el colectivo. “Es un buen convenio que nos permite estabilizar nuestra situación y seguir trabajando para mejorar nuestras condiciones en futuras negociaciones”, ha concluido.