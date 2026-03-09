Los candidatos no solo ganan en “casa”: Gandía triunfa en varias facultades de ciencias y Solanes entre el alumnado

Las elecciones generales, autonómicas y locales se disputan barrio a barrio, calle a calle, y las elecciones al Rectorado de la Universitat de València se deciden facultad a facultad, pero también colectivo a colectivo. Los datos provisionales publicados desde este lunes por la noche en la web de la Universitat relativos a la primera vuelta, que ganaron Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes, permiten radiografiar quién ha triunfado dónde. No es sorprendente que cada uno de ellos lo haya hecho en “casa”, es decir, en su facultad -Gandía en Economía y Solanes en Derecho- pero también lo han hecho en otras facultades y campus.

Los resultados se pueden leer por facultades, pero también por colectivos. El sistema de elección de rector o rectora de la UV es bastante particular: se sigue un sistema de voto ponderado, en el que cada colectivo de la comunidad universitaria tiene un peso específico. El mayor peso lo tiene el Colegio A, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente (PDI), que reúne a 2.359 personas y concentra el 51% del voto ponderado. El colegio B, del PDI no doctor o sin vinculación permanente, suma 2.693 electores y el 12,67% del peso; el Colegio C, integrado por más de 49.000 estudiantes, aporta el 25% del total; el Colegio D, del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), cuenta con 2.960 personas y el 10% del voto; y el Colegio E, del Personal Investigador en Formación (PIF), incluye a 661 electores y el 1,33% restante del peso.

El Aula Magna en la UV en la primera vuelta de las elecciones / Miguel Ángel Montesinos

El profesorado doctor, mayoritariamente con Gandía

Por colectivos, el profesorado doctor con vinculación permanente, que incluye a los catedráticos, ha votado mayoritariamente a Juan Luis Gandía (860 votos frente a 691 para Solanes), mientras que el personal no doctor ha apostado sobre todo por Ángeles Solanes (425 votos frente a 383 para Gandía). El alumnado ha sido más reticente a votar por cualquiera de los candidatos: de los 49.000 llamados a las urnas solo acudió el 8%. Su voto, eso sí, fue mayoritariamente para Solanes (1.923 frente a 1.267 para quien quedó en el primer puesto).

En cuanto al Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), Gandía ha ganado en voto de este colectivo en todos los campus (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna, Tarongers y el Rectorado). Por último, el colectivo que menos peso en el voto ponderado tiene, el Personal Investigador en Formación ha votado sobre todo a Solanes (72 votos frente a 58 de Gandía).

Las facultades sanitarias y Derecho, con Solanes

Los docentes son el colectivo más participativo, y tienen también el mayor peso en el resultado final. En el colegio A, que incluye a los catedráticos, cada uno triunfa en su facultad: Solanes en Derecho y Gandía en Economía.

Pero, más allá de eso, el reparto es desigual por facultades: Juan Luis Gandía ha sido la opción más votada entre los profesores doctores de Filosofía, Psicología, Fisioterapia, y Ciencias Sociales. Y, sobre todo, en las facultades de Ciencias -a excepción de las sanitarias-: Química, Física, Matemáticas, Biología, Farmacia e Ingeniería. En la candidatura del primero hay una catedrática de Biología Celular, una profesora en la Facultad de Farmacia, otra de Informática y otra de Matemáticas.

Juan Luis Gandía en el Aula Magna de la UV / Miguel Ángel Montesinos

En cuanto a Solanes, su candidatura ha sido la más elegida de entre los doctores, además de en su facultad “alma mater”, en Geografía, Formación del Profesorado y las facultades sanitarias: Medicina y Enfermería.

El colegio B, el del personal docente e investigador no doctor o sin vinculación permanente, ha votado de forma análoga, o sea, las preferencias se han mantenido por facultades, excepto en algunos casos. Sí que ha habido cambio de preferencias en el caso de Filosofía y Educación, donde los doctores votaron más a Gandía y los no doctores se decantaron por Solanes. También en Ingeniería, donde ocurre lo mismo: la candidata es la opción preferida para los no doctores.

Los estudiantes de Medicina, en masa con Solanes

En cuanto al estudiantado, lo que más llama la atención es su baja participación: aunque este martes por la mañana reclamaban tener más peso en el voto ponderado, solo acudió a las urnas el 8% de ellos. Los resultados de cómo han votado están también desglosados por facultades.

Medicina y Odontología es la facultad con mayor participación del alumnado: 905 estudiantes fueron a votar a su candidatura. De los 817 votos válidos, casi todos, 739, fueron para Solanes. Otra de las facultades más participativas fue Filología: de los 290 que votaron, 134, el grupo más mayoritario, lo hicieron por Carles Padilla, profesor titular en esa misma facultad.

Ángeles Solanes en el Aula Magna de la UV / Miguel Ángel Montesinos

Entre los alumnos, además, Derecho ha elegido a Gandía y Economía a Solanes. Los dos candidatos vuelven a triunfar en sus facultades entre el alumnado.

La otra segunda vuelta: el caso de 2018

Tres candidaturas se presentaron a las elecciones al Rectorado de la Universitat de València de 2018, las últimas que se celebraron en dos vueltas. Fueron las de la catedrática de Psicología Básica Mavi Mestre, la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad María Antonia García Benau, y el catedrático de Astronomía y Astrofísica Vicent Martínez. La primera vuelta la ganó Mavi Mestre, con el 43,2 % del voto ponderado, 6,4 puntos más que Vicent Martínez, que quedó en la segunda posición con el 36,8 %. El tercer y último lugar, por tanto sin opciones de pasar a la segunda vuelta, fue para Mª Antonia García Benau con un 20 % del voto. Pocos días más tarde, Mestre ganó la segunda elección y se convirtió en la primera rectora mujer de esta universidad en sus más de 500 años de historia.

En aquella ocasión, Mestre ganó en los dos colegios que aglutinan al Personal Docente e Investigador (PDI), así como en el de estudiantes. En el del PDI con vinculación permanente, que tiene el poder decisivo con un coeficiente de ponderación del 51 % del total de votos, obtuvo el 22,3 % frente al 17,6 % de Martínez.

En el PDI sin vinculación permanente, cuya ponderación es del 12,67 % y donde vota el profesorado asociado que lleva toda la campaña en huelga, la ventaja obtenida frente a Martínez es mínima: un 5,3 frente a un 5,1 %. Entre el estudiantado, cuya ponderación es del 25 %, Mestre cosechó un 11,5 % de apoyo y Martínez un 9,1.