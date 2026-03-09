Catalá apela al compromiso de "todos" para lograr que l’Albufera sea Reserva de la Biosfera

La alcaldesa de València, María José Catalá, apeló ayer a un gran consenso de todas las Administraciones, el ámbito científico y del conjunto de la sociedad para lograr que la Unesco declare a l'Albufera Reserva de la Biosfera. Catalá insistió después de trascender que la candidatura del lago a Reserva de la Biosfera ha superado la primera revisión del Gobierno en que es un "reto colectivo" que prospere "una candidatura de esta envergadura y relevancia". El Consell subrayó que la posible designación de la Unesco redundará en más recursos y una mejor protección del lago sin nuevas limitaciones.

El Ayuntamiento de València, con la colaboración de la Fundació Assut, sigue avanzando en el proceso para la declaración de l’Albufera como Reserva de la Biosfera. En estos momentos, "la documentación presentada el pasado mes de diciembre se encuentra correctamente formulada y completa, lo que supone un paso relevante dentro de este procedimiento. Esta validación inicial permite avanzar ahora hacia la siguiente fase, que consistirá en la convocatoria de un comité científico por parte del propio organismo estatal encargado de evaluar en profundidad la candidatura", explicaron fuentes municipales.

Será este comité el que desde criterios técnicos y científicos valore la documentación presentada y proponga posibles aclaraciones, ajustes o mejoras en algunos de los apartados con el objetivo de reforzar la solidez de la candidatura. Este paso, según subraya el Ayuntamiento de València, se produce "tras haber alcanzado un acuerdo y un consenso histórico entre las trece poblaciones ribereñas del lago, un hito fundamental que demuestra la voluntad compartida de proteger, preservar y poner en valor l’Albufera desde una visión común".

“Desde el Ayuntamiento de València entendemos que esta senda de diálogo, cooperación interadministrativa y mejora continua es la metodología adecuada para que prospere una candidatura de esta envergadura y relevancia. La declaración de l’Albufera como Reserva de la Biosfera es un reto colectivo que requiere del compromiso, la corresponsabilidad y la coordinación de todas las administraciones, del ámbito científico y del conjunto de la sociedad”, indicó la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Apoyo del Consell

El Consell subrayó que la designación de la Unesco traerá beneficios sin nuevas limitaciones. Raúl Mérida (Comisionado para la Recuperación de la Generalitat) destacó que el lago tiene un valor esencial como parque natural. "El que se convierta en Reserva de la Biosfera es una oportunidad única de poner en valor este humedal. Redundará en más recursos y una mejor protección del parque sin que suponga limitación ni restricción alguna a ninguna de las prácticas que se llevan actualmente en el mismo y que enriquecen su valor natural", señaló Mérida.

La candidatura de l’Albufera para ser Reserva de la Biosfera ha superado la revisión técnica de la documentación presentada en diciembre por las instituciones valencianas. El Ministerio para la Transición Ecológica, que ejerce la secretaría del comité español del programa ‘Hombre y Biosfera’, ha comprobado que el formulario de propuesta enviado «incluye todos los requisitos exigidos». En el mismo, redactado en inglés, francés y español, se desgrana la planificación del territorio, los futuros órganos de gobernanza y el compromiso de las instituciones en elaborar un plan estratégico para el enclave.

Transición Ecológica

Desde el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen se apunta que una vez completada esta supervisión administrativa inicial, la candidatura va a ser remitida próximamente al consejo científico del comité español, un órgano asesor integrado por investigadores y especialistas que evaluará si se cumple con los criterios científicos y técnicos establecidos. Tras ese primer examen se elaborará un informe sobre si l’Albufera, con su nueva zonificación, recoge lo estipulado para optar a ser Reserva de la Biosfera. Si el resultado es favorable, la propuesta se elevará a la reunión anual del comité español, prevista para el próximo 25 de septiembre. En ese encuentro se decidirá si España presenta oficialmente la candidatura valenciana ante la Unesco.

Una vez enviada a la Unesco se entrará en la fase de evaluación internacional. Es cuando se pueden solicitar mejoras o aclaraciones antes de continuar el procedimiento, recuerdan fuentes del ministerio consultadas por Levante-EMV. Posteriormente, el expediente será analizado por el consejo consultivo del programa ‘Hombre y Biosfera’, que suele reunirse entre febrero y marzo de cada año. Si se continúa avanzando sin trabas, la decisión del organismo podría conocerse en primavera o verano de 2027.

Cuatrocientas páginas

A lo largo de más de cuatrocientas páginas se realiza una de las más amplias radiografías de lo que es el Parc Natural de l’Albufera, deteniéndose en la función de conservación pero también en los servicios ambientales de los distintos ecosistemas del humedal. El trabajo, coordinado y elaborado por la Fundació Assut, incide también en las actividades que se desarrollan en las casi 22.000 hectáreas que comprenden el espacio protegido por la Generalitat en el año 1986, desde las agrícolas a las turísticas o las tradicionales.

Pero también dedica un apartado a evaluar cuáles contribuyen de una manera positiva o negativa al desarrollo local sostenible, incluyendo el impacto o la influencia que la Reserva de la Biosfera propuesta tiene fuera de unas fronteras que excederán las del parque natural propiamente dicho. Con la nueva área de transición se ganarán 23.784 hectáreas.

Gestión de l'Albufera

Uno de los capítulos más extensos es el que hace mención a la gobernanza y la gestión futura de este enclave situado a escasos diez kilómetros de la ciudad de València y que implica a otros doce ayuntamientos: Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana y Sueca. La batuta la llevará un órgano gestor que, en cierto modo, profesionalizará la gestión del complejo equilibrio del parque, encabezado por un gestor profesional, independiente, al que se sumarán dos personas expertas de las dos universidades públicas de València: la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.

En ese punto se incide en la participación de todos los actores implicados en el territorio y que uno de los resultados ha sido la propuesta de continuar con la elaboración de un Plan de Gestión a diez años mediante un proceso participativo profundo. Una herramienta centrada en gran medida en los recursos hídricos y los caudales ecológicos que requiere el lago para evitar las crisis ambientales que viene sufriendo periódicamente, y que aumentarán por efectos del cambio climático.