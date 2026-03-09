"En la caza valenciana se valora la preparación y dedicación antes de cualquier condición"

P. En un sector donde la mayoría de federados son hombres, ¿qué ha supuesto para usted ser la primera presidenta mujer de una federación de caza?{"anchor-link":true}

R. Ha supuesto, ante todo, una gran responsabilidad. Cuando asumí el cargo en 2022 sabía que representaba a miles de cazadores y que mi nombramiento tenía también un componente simbólico importante. Pero siempre he querido que el foco estuviera en el trabajo, en la gestión y en el compromiso con el sector. La presidencia que yo represento demuestra que, en la caza valenciana, se valora la preparación y la dedicación por encima de cualquier otra condición.

P. ¿Cómo ve la evolución de la mujer dentro del mundo de la caza?{"anchor-link":true}

R. Cada vez hay más mujeres cazadoras, además de más técnicas y directivas. Quizá el porcentaje todavía sea bajo, pero la tendencia es positiva. Lo importante es que las mujeres que quieren formar parte del sector lo hacen con naturalidad, sin sentirse cuestionadas. La igualdad real se construye así, desde la normalidad y el respeto mutuo.

P. ¿Qué mensaje le gustaría lanzar a las jóvenes que sienten interés por la caza o por ocupar cargos de responsabilidad en el sector?{"anchor-link":true}

R. Les diría que no se pongan límites. Si les apasiona el medio natural, la gestión forestal o la actividad cinegética, que se formen y que den el paso. Yo soy ingeniera de montes y cazadora, y he podido desarrollar mi carrera gracias al apoyo de muchas personas y a mi propio empeño.