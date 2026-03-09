Compromís propone cambiar la ley para que las VPO se adjudiquen por sorteo entre inscritos

Primero, apuntarse en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat y que a este vayan vinculados todas las promociones tanto públicas como privadas de vivienda protegida. Después, que ante cada promoción, los ciudadanos interesados se presenten a la oferta de la que reciben todas las condiciones. Tras ello, se analiza si cumplen o no los requisitos exigidos de renta o vulnerabilidad y, por último, un sorteo determinará la adjudicación del inmueble que, además, no dejará nunca de ser vivienda protegida.

Es la propuesta, grosso modo, presentada por Compromís en las Corts para reformar la ley de Vivienda de la Comunitat Valenciana de 2004, unos cambios que van más allá de los que realizó en sus ocho años el Botànic y con los que la formación valencianista buscaría impedir que vuelvan a darse casos como los de la "trama corrupta" de las viviendas protegidas en Alicante de la promoción de Les Naus que se han adjudicado a "familiares, amigos y cargos del PP".

El síndic de la coalición, Joan Baldoví, y la responsable de Vivienda del grupo, Maria Josep Calabuig, han anunciado y registrado este lunes una proposición de ley que podría debatirse en el próximo pleno, a finales de marzo. Sería, según han remarcado los dos portavoces de Compromís, un medida "sencilla, fácil, razonable, de sentido común y justa" ante un tema altamente sensible.

Entre las principales novedades de la propuesta está que todas las viviendas de protección oficial, tanto sean ofertadas en una promoción privada como en una promoción pública, consten de los mismos requisitos. También que estas viviendas no pierdan nunca con el paso de los años su condición de protección, lo que impediría venderla a posteriori a un precio libre, sin la limitación que da la VPO.

El objetivo de esta iniciativa, han asegurado tanto Baldoví como Calabuig es consolidar un parque de vivienda protegida "estable, suficiente y sometido a las garantías públicas efectivas", blindar estas viviendas ante procesos especulativos y reforzar los mecanismos de "transparencia, concurrencia y control en el acceso y la gestión". Todo ello se haría a partir de la modificación de dos artículos de la ley de 2004.

Evitar "opacidad"

No obstante, posiblemente la medida más llamativa sería que el último paso para decidir quién se queda con una vivienda protegida es el sorteo público. Previamente para acceder a este quienes quieran optar a uno de estos inmuebles debería inscribirse en el Registro de demandantes de vivienda de la Generalitat, una plataforma que actualmente tiene más de 75.000 solicitudes.

Tras esta inscripción, plantean que cuando haya una vivienda protegida disponible se anuncie en la página web de la Generalitat, se avise a los inscritos en el Registro del plazo abierto por si quieren optar a ella y finalmente se haga el sorteo público entre los inscritos que cumplan los requisitos. Esto, ha remarcado Calabuig, permitiría evitar la "opacidad" que ha habido en Les Naus.

La idea central de esta propuesta no es nueva sino que bebe de una rama filosófica que procede desde la Antigua Grecia. Obviamente, no vinculado a la vivienda pública sino a la representación democrática. Es la llamada 'demarquía' o democracia por sorteo, impulsada bajo la creencia de que al ser todos los ciudadanos iguales, todos tendrían así el mismo derecho y posibilidad de participar en las decisiones públicas. En el caso de las VPO, acceder a una vivienda dejaría de ser una cuestión de privilegio y pasaría a ser de suerte.