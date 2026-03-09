«Debemos construir un modelo de bienestar donde la salud mental y física de las personas sea el eje»

Berti Barber, directora de Marketing y cofundadora de Teika, fue una de las participantes del III Encuentro de Liderazgo Femenino-organizado por Levante-EMV y moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia- que tuvo lugar el pasado viernes 6 de marzo en el balcón fallero del periódico y que reunió a nueve casos de éxito realmente inspiradores para revisar el papel actual de la mujer dentro del ámbito profesional.

«Lo que más me llama la atención no son las cifras en sí que todavía hoy tenemos, porque las vivimos y en el mundo de los directivos de una empresa son datos comunes. Lo que me llama la atención de verdad es una noticia que he encontrado viniendo al evento en la que se explica que son números que se han mantenido. Y precisamente este estancamiento en 10 años es lo que de verdad me alarma. No quiero sonar pesimista, pero hay que trabajar mucho para que haya más mujeres en los altos cargos», explicó Barber.

En esta misma línea -y siendo optimista-, la cofundadora de Teika es consciente de que hay muchas cosas que sí han mejorado, pero ello no quita que haya que «darse prisa» en buscar medidas dentro de todos los ámbitos para activar el ascenso de estas estadísticas sobre lo que cuesta ascender en la escala de responsabilidades por el simple hecho de ser y nacer mujer. «No podemos perder diez años con una misma cifra», reiteró.

Referentes deportistas

Sobre la reciente campaña de visibilización de deportistas femeninas que han llevado a cabo desde Teika, fieles en su creencia de que el deporte puede ser una herramienta básica para el liderazgo, Barber no puede evitar sentir más que orgullo y admiración: «Es un proyecto muy chulo que nace porque en las escuelas los niños solo eran capaces de decir referentes masculinos o, en su defecto, de hace muchos años. Y nos propusimos cambiar esto como fruto de una necesidad, que creo que es por lo que ha fluido tanto», relató.

La cofundadora de Teika, Berti Barber. / Fernando Bustamante

Al ser una empresa de alimentación a través de máquinas, la directora de Marketing confiesa que estaban un poco obsesionados por encontrar un equilibrio de productos saludables y sin gluten para que los consumidores pudieran elegir libremente entre un amplio abanico de posibilidades. Fruto de ello es que, al priorizar la salud, entendida como una alimentación más deportiva, descubrieron que eran conceptos que iban de la mano. Y a raíz de este patrocinio del deporte es que detectaron el problema de referentes en las formaciones que impartían en los colegios.

«Era muy triste porque cuando les preguntabas te dabas cuenta de que en los quioscos del barrio los álbumes eran solo de chicos y de que quienes aparecían en la televisión eran hombres futbolistas, no mujeres», expuso. Con la premisa de romper este paradigma fue que se tomaron «muy a pecho» crear una potente campaña de visibilidad sobre el papel de la mujer en el mundo del deporte que, hoy en día, los ha llevado a alcanzar más de 4 millones de puntos de venta en la comunidad urbana e incluso elaborar un manual de estilo para periodistas tras observar que el lenguaje solía ser «un poco más despectivo» cuando se refería a la mujer deportista.

Modelo de bienestar

Gracias a todas estas acciones, el equipo de Teika se siente más identificado y abanderado que nunca con el deporte femenino, que ya consideran una herramienta fundamental para impulsar liderazgo. «Las niñas abandonan el deporte a los 14-15 años de media, mientras que ellos no. Y un poco relacionado con esta campaña, en la empresa tenemos una responsabilidad muy grande en definir modelos que permitan a las mujeres acceder a cargos directivos o de presidencia sin tener que restar su parte personal, porque la salud y el bienestar son superimportantes tanto en hombres como en mujeres y es triste ver que parece que en el mundo de la empresa se les ha olvidado», manifestó.

Como titular final, y tras toda su intervención en la mesa, Barber volvió a poner el foco en la importancia de «no bajar la guardia» porque tanto a hombres como a mujeres «nos interesa revisar el modelo empresarial y educativo» para mejorar la salud. «Es imposible estar al 100 % en la empresa o en la familia sin descuidar el resto. Debemos construir un modelo de bienestar donde la salud mental y física de las personas sea el eje para que todos vivamos más felices y disfrutemos del camino», concluyó.