Agricultura sostenible
Desarrollan nuevos tipos de arroz más resistentes a la sequía
Los investigadores del IVIA buscan variedades resilientes y con tolerancia a las enfermedades
j. b.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) participa en un proyecto innovador que tiene como finalidad generar líneas avanzadas de arroz que combinen mayor rendimiento, tolerancia a condiciones de sequía y limitaciones hídricas, así como tolerancia a enfermedades.
El proyecto ‘Desarrollo de variedades mediterráneas de arroz editadas genómicamente: nuevos recursos para un cultivo resistente y sostenible (mEditRice)’ cuenta con la participación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), según informó la Generalitat en un comunicado.
Liderado por la Cooperativa de Productores de Semillas de Arroz de Sueca (Copsemar), en colaboración con la empresa biotecnológica MadeInPlant, ‘mEditRice’ aborda «necesidades estratégicas del cultivo del arroz» en el área mediterránea, mediante la aplicación de «nuevas técnicas genómicas».
A nivel práctico, el proyecto permitirá «mitigar el estrés hídrico, al aumentar la resiliencia del cultivo en zonas productoras vulnerables a la escasez de agua». Además, es una apuesta por una agricultura «más sostenible, al reducir la dependencia de fungicidas, y promover la salud de los ecosistemas, especialmente en áreas protegidas». Asimismo, «aumentará la competitividad del sector», con la introducción de nuevos recursos genéticos.
