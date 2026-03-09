El director de Xana Teatre, Chavi Navarro, lamenta la interrupción de 'Ser Mujer' y anuncia que la compañía volverá a los escenarios

La compañía "volverá" a los escenarios. Así de contundente se ha mostrado el director de Xana Teatre, Chavi Navarro tras el incidente vivido por la actriz valenciana Susana Pastor en Collado Villalba cuando la ya exconcejal Noelia R. Díaz Vaca interrumpió la representación 'Ser Mujer' ante un teatro lleno por considerar su contenido "una falta de respeto". A través de un comunicado difundido a través de youtube, Navarro recuerda que, cuando apenas se había representado un tercio de la función, la concejala subió al escenario y canceló la representación de forma inmediata, un acto que generó en la compañía sentimientos de incredulidad, decepción y tristeza. Un hecho inédito, afirma, en sus 18 años de trayectoria profesional nunca habían vivido una situación similar.

La polémica decisión de Noelia R. Díaz Vaca, del Partido Popular, fue grabada en un vídeo que el domingo, Día de la Mujer, se viralizó.

El director explica que la obra estaba diseñada en tres bloques y la cancelación durante la transición entre la comedia blanca (que ocupa el 70% del monólogo sobre los 40 años de una mujer) y la segunda parte, que aborda temas más delicados como el acechamiento sexual y la violencia de género. La obra, explica, culmina con un mensaje de inclusión y feminismo, un enfoque que, según Navarro, es el camino que quieren seguir como sociedad.

A pesar de la gravedad del acto, Navarro afirma que no juzgará a la concejala por su propia "salud mental", prefiriendo evitar el enfado. En el comunicado se anuncia que ningún miembro de la compañía concederá entrevistas o declaraciones a los medios.

Tras agradecer la solidaridad recibida, sobre todo de Collado Villaba, y a pesar de este incidente en Madrid, la compañía, anuncia, "volverá" pronto a los escenarios.