El exsecretario autonómico de Emergencias imputado en la dana pide que el TSJCV asuma toda la causa tras la "investigación prospectiva a Mazón"

El exsecretario autonómico de Emergencias imputado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma toda la causa tras la "investigación prospectiva a Carlos Mazón", según el escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.

Aunque la defensa de Emilio Argüeso, en manos del letrado José María Bueno Manzanares (autodenominado jefe jurídico del pseudosindicato Manos Limpias en otas causas), defiende que "las consecuencias del fenómeno meteorológico que sufrió Valencia el 29 de octubre de 2024 no constituyen delito imputable a nadie porque se trató de una desgracia natural no previsible en su real dimensión, ni tan siquiera por aquellos que por obligación de su cargo y competencias deben apreciar anticipadamente la llegada de desgracias naturales (Confederación Hidrográfica del Júcar y Aemet). Aquella dana fue la mayor desgracia natural de Europa desde que hay registros", arguye el abogado Bueno Manzanares. Pero ante la petición de la magistrada que ha instruido la causa de la dana durante los últimos dieciséis meses, con la que ha tenido constantes enfrentamientos, el letrado considera que la instrucción debe trasladarse íntegra al TSJCV.

Aunque la defensa de Argüeso insiste en "la inexistencia de negligencia delictiva por parte del Gobierno de Generalitat Valenciana y ello hace, desde nuestro punto de vista, inescindible la causa".

Respecto a la "investigación claramente prospectiva a Carlos Mazón" el letrado José María Bueno Manzanares detalla los "numerosos testigos a los que se les ha preguntado en su totalidad por el señor Mazón". Y cita a los escoltas del exjefe del Consell, el chófer, "al líder de la oposición en el Parlamento de España, señor Feijóo, con el cual tras unas breves preguntas sobre si había hablado con la señora Pradas o el señor Argüeso, todo el interrogatorio se centró en el señor Mazón". También, recuerda el escrito, se citó al propietario del restaurante del restaurante El Ventorro y la periodista Maribel Vilaplana, a quien la Audiencia de València autorizó su interrogatorio, según un auto del 16 de octubre de 2025. Aunque, destaca el letrado Bueno Manzanares, "se preguntó no con las limitaciones que la Audiencia Provincial había establecido, sino como un Tribunal competente para preguntar sobre el señor Mazón, con preguntas de tipo absolutamente personal, como por ejemplo cómo iba vestido el señor Mazón, qué había bebido e incluso se pidió la comanda del restaurante y el tique del parquing de la señora Vilaplana".