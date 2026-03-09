Fin a las guardias interminables de los médicos: un grupo del hospital General de València diseña un modelo de turnos de 12 horas

Una de las exigencias de los médicos por las que han convocado la quinta huelga en menos de un año en la Comunitat Valenciana es acabar con las guardias de 24 horas. El anteproyecto del Estatuto Marco, pactado con los sindicatos mayoritarios, eliminar estas guardias de un día entero y las reduce a 17 horas para todo el personal sanitario; algo insuficiente para los facultativos, quienes piden un máximo de 12 horas por turno y hacerlas voluntarias. Esto supondría, según la ministra Mónica García, "romper con el sistema" y es una propuesta que, en principio, no piensa valorar porque, además, se opone a una negociación singular con el colectivo médico. Es la principal razón detrás del paro durante la última semana que, en la sanidad valenciana, ha obligado a posponer cerca de 54.000 actos médicos. Pero, ¿es posible habilitar turnos de máximo media jornada?

Ese es el objetivo de un grupo de médicos del hospital General de València que ha diseñado un sistema de turnos para Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos (coronaria) del centro que cuenta con un total de 21 adjuntos. "Se dice que el modelo de turnos es imposible sin ni siquiera intentarlo -, explica Víctor Girbes, quien habla en representación- y queremos demostrar que no es así". El facultativo cree que este modelo puede, además, "mejorar la calidad y la seguridad del sistema sanitario" y servir de atractivo para médicos que están yéndose a la privada o a otros países. "En algunos servicios se podría implantar ya -, prosigue-. Es un piloto creado por trabajadores de base, pero no significa que la dirección quiera probar algo así".

Son tres las principales conclusiones que quedan al analizar la propuesta. La primera que es posible hacerlo, aunque Girbes explica que solo en servicios con un mínimo de 10 facultativos. La segunda que se necesitaría aumentar levemente la plantilla médica; en el caso del servicio de coronaria del General requeriría de un par más de profesionales. En un contexto de déficit de médicos y con un aumento de la 'fuga' a la privada se antoja difícil. Y, en tercer lugar, que el sistema permitiría reducir las horas extra mensuales; ahora se hacen 70 en el peor de los casos y, según la propuesta, el máximo sería de 26,3 horas de más.

Manifestación de médicos en València / Manuel Bruque / EFE

Así es el modelo

La primera cuestión de la propuesta ha sido determinar que se necesita un mínimo de 17 adjuntos de 8 a 15 horas en días laborables por "criterios de actividad, formación y continuidad asistencia". El segundo paso ha sido realizar una división de los facultativos en dos grupos. El primero (llamado A) está compuesto por 12 adjuntos que "realizan todo tipo de turnos": los habituales de ocho de la mañana a tres de la tarde, así como los de 12 horas diurnas (de ocho a 20 horas) y nocturnas (de 20 horas a ocho de la mañana). El segundo grupo (llamado B) es el de los médicos senior, conformado por 12 adjuntos, que "no realizan turnos nocturnos" y tampoco "horas extraordinarias". Estos pueden realizar el turno rutinario de ocho de la mañana a tres de la tarde y, también, turnos de 12 horas, pero solo en horario de ocho de la mañana a ocho de la tarde y con un máximo de uno al mes.

Noticias relacionadas

Un médico realiza una cirugía menor en un centro de salud de Benidorm. / David Revenga

Pese a este diseño, la carga total de horas necesarias "para cubrir todos los turnos descritos" es, según explican sus creadores, "superior a la capacidad ordinaria teórica de la plantilla", por lo que los médicos del servicio deberán realizar horas extra. Ahora ya ocurre. Hay médicos que realizan 70 horas extraordinarias cada mes, las cuales no cuentan para calcular su futura jubilación; esa es otra de las reclamaciones del paro. Sin embargo, la propuesta de los médicos del General ofrece un saldo de horas extra mucho menor. En el caso de los adjuntos del grupo B, los séniors, estarían exentos de hacer horas extra. Es en el grupo A sobre el "que se concentra el déficit global de la cobertura". El cálculo arroja un excedente de 4,33 horas adicionales con un máximo de 26,3 horas mensuales por adjunto.