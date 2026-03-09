"La igualdad no se impone, se construye y se comparte"

P. Su trayectoria política ha estado ligada al desarrollo legislativo en materia de igualdad y violencia de género, ¿qué avances se han conseguido en las administraciones e instituciones? ¿Qué retos quedan por superar?{"anchor-link":true}

R. Fui ponente como diputada en el Congreso de la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la de Igualdad, e impulsé, como Secretaria de Estado, el cambio normativo para reconocer a los menores como víctimas de la violencia de género. El consenso en estas materias ha permitido reconocer y mejorar derechos para las mujeres.

Desde ese convencimiento personal de que es necesario seguir profundizando en los derechos de las mujeres y entendiendo que la igualdad de oportunidades es algo transversal que nos incumbe a todos, a la sociedad en su conjunto, en esta legislatura hemos trabajado hacia un modelo de igualdad estructurado, coordinado y evaluable.

La igualdad ya no es un ámbito aislado dentro de la administración, sino una política pública transversal con planificación y rendición de cuentas. La igualdad real se construye en lo cotidiano: en el trabajo, en los cuidados, en la posibilidad de vivir con autonomía y con seguridad a lo largo de toda la vida.

Desde esa mirada más integral, uno de los avances fundamentales ha sido la creación de la Dirección General de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, dotándola de capacidad real de coordinación y planificación. No hablamos de compartimentos estancos, sino de transversalidad efectiva.

Además, hemos constituido el Consejo Valenciano de Igualdad como órgano plural y participativo, incorporando a ámbitos educativos, culturales, deportivos y sociales. También se ha reactivado institucionalmente el Consell Valencià de les Dones, con grupos de trabajo que se centran en materias que nos preocupan y nos ocupan como la brecha salarial, la corresponsabilidad y la conciliación.

Pero también hemos querido mejorar las ayudas, pasando de 2 a 9 líneas destinadas a entidades locales, al movimiento asociativo de mujeres y al apoyo a nuestras pymes para que puedan apostar por la igualdad de oportunidades en el seno de sus empresas. Hemos impulsado programas para fomentar las STEAM entre las más jóvenes, pero también formación para el emprendimiento, porque queremos mejorar la cualificación de nuestras mujeres y retener el talento femenino, sin olvidar a las mujeres que viven en municipios más pequeños a través del I Plan de Promoción de las Mujeres Rurales.

Y debemos poner en valor los datos de empleo, la Comunitat Valenciana registra la mejor cifra de paro femenino desde 2008, con un descenso del 7%, dos puntos por encima de la media nacional, y mínimos históricos entre mujeres jóvenes, con una contratación femenina que representa más del 46 % del total. El reto ahora es consolidar empleo de calidad y avanzar hacia la igualdad salarial real, reforzando la transparencia retributiva y la implantación efectiva de planes de igualdad en las empresas.

La igualdad no se impone, se construye y se comparte.

P. Lo que llevamos de 2026 está siendo alarmante… ¿Es prioritaria para el Consell la lucha contra la violencia machista? ¿De qué manera se trabaja en este sentido?{"anchor-link":true}

R. La lucha contra la violencia sobre la mujer es una prioridad absoluta y estructural. Hemos creado una dirección general específica, el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, y la hemos dotado del mayor presupuesto de la historia de la Generalitat en esta materia, con un incremento de cerca del 50 %.

En poco más de dos años se han puesto en marcha nuevos recursos para víctimas y sus hijos e hijas. Se han renovado todos los servicios de la Red de Centros Mujer, además de abrir el nuevo centro de Elche, reforzando plantillas y mejorando el servicio con el que hemos podido atender a cerca de 10.000 mujeres en 2025. Se han abierto tres Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, uno en cada capital de provincia, y se ha puesto en marcha el teléfono 24 horas 900 22 00 22 para atender a víctimas de agresiones sexuales.

La red residencial ha pasado de 28 a 30 centros y de 362 a 374 plazas. La Red de Centros Mujer cuenta con 239 profesionales y el servicio telefónico incorpora por primera vez 4 letradas para garantizar atención integral.

También hemos aprobado la Instrucción 1/2026 para ampliar los servicios públicos que pueden informar en el procedimiento de acreditación de la violencia, incluyendo la acreditación de violencias sexuales y evitando la revictimización.

En prevención, hemos puesto en marcha el Plan de Prevención del Uso de la Pornografía entre Adolescentes, llegando a 715 IES y casi 300.000 jóvenes. Hemos creado la marca “Espacio Libre de Violencia Sexual” y actualizado el protocolo de actuación en espacios de ocio, incluyendo pulseras con sensores de detección de drogas y sumisión química.

Además, gracias a convenios de inserción sociolaboral, en 2025 se han firmado más de 270 contratos de trabajo con víctimas de violencia, reforzando su autonomía económica.

Estamos trabajando en una Estrategia contra la Trata, como otra forma de violencia contra la mujer que vamos a combatir desde la Comunidad Valenciana.

P. Como máxima responsable del área de Igualdad… ¿qué acciones principales impulsan? ¿Cómo ayudan campañas como “Elígete cada día”?{"anchor-link":true}

R. Nuestra política se articula en torno a autonomía económica, corresponsabilidad y cultura de igualdad. Hemos garantizado la continuidad del Plan Corresponsables con 16,7 millones de euros, aportando fondos propios para cubrir el recorte del 25% que realizó el Gobierno y asegurar así los servicios de cuidado infantil y conciliación.

Teniendo claro que para alcanzar la igualdad es imprescindible la conciliación y la corresponsabilidad, apostamos por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años que ha sido una de las medidas con más impacto real en las familias.

El programa “Forma’t en Igualtat” ha formado ya a más de 700 personas. Impulsamos el proyecto “La Igualdad de Mi Vida” en Infantil y Primaria para trabajar la corresponsabilidad desde la infancia.

La campaña del 8M bajo el lema “Elígete cada día” transmite que la igualdad empieza por la convicción de cada mujer de que su talento importa y su proyecto vital merece espacio. Es una campaña necesaria que refuerza liderazgo, autoestima y libertad.

P. En Vivienda, Empleo y Juventud… ¿deben ser transversales las acciones de igualdad?{"anchor-link":true}

R. Absolutamente. Pero no solo en las áreas de la propia Conselleria, sino en toda la administración. La igualdad debe impregnar todas las políticas públicas. El modelo actual se basa en transversalidad real, simplificación administrativa, refuerzo institucional y políticas coordinadas y evaluables.

En empleo, reforzamos planes de igualdad y transparencia salarial. En vivienda, priorizamos protección y estabilidad para mujeres vulnerables. En juventud, actuamos desde la prevención, la formación y la sensibilización.

En esa misma línea, hemos puesto en marcha la Comisión Interdepartamental de Igualdad para coordinar todas las consellerias.

Avanzar en igualdad es avanzar en derechos, en dignidad y en calidad democrática. Y ese es el eje central de nuestra acción de gobierno.