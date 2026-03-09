El videoanálisis de Isabel Olmos
Isabel Olmos: "El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"
Redacción Levante-EMV
Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, aborda en su videoanálisis semanal la manifestación celebrada ayer en València por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Tras participar en la misma, Olmos explica que el feminismo "tiene mucho que ver" con conflictos como los de Irán, Ucrania o Afganistán. En ese contexto, lamenta que en el Parlamento feminista celebrado en la ciudad faltara "un pronunciamiento claro y efectivo en favor de las mujeres iraníes", sentencia. También destaca, el olvido de otros conflictos en los que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, la represión y los bombardeos.
La subdirectora de Levante-EMV recuerda que las mujeres de Irán llevan años jugándose la vida, sufriendo persecución, violaciones, acoso a sus familias e incluso la muerte por no cumplir las normas impuestas por el régimen. Por eso, defiende que el rechazo a la guerra no debe eclipsar la situación de quienes ya vivían oprimidos antes de la escalada bélica.
Olmos advierte de que "el odio hacia Trump no nos puede hacer olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán", explica, A su juicio, ese foco ha faltado en muchos de los discursos públicos de estos días, "ni siquiera en el que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".
"El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"
Ante un conflicto que considera de "larga duración y con implicación de muchos países", pide no tapar, bajo el mensaje del “no a la guerra”, la realidad de los colectivos más vulnerables. Entre ellos, menciona a las "mujeres, a los niños y a todas aquellas personas que no encajan en el orden impuesto por regímenes autoritarios". Su conclusión es clara: "decir no a la guerra de Irán no puede significar olvidar a las personas que necesitan libertad", sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años