Isabel Olmos: "El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"

Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, aborda en su videoanálisis semanal la manifestación celebrada ayer en València por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Tras participar en la misma, Olmos explica que el feminismo "tiene mucho que ver" con conflictos como los de Irán, Ucrania o Afganistán. En ese contexto, lamenta que en el Parlamento feminista celebrado en la ciudad faltara "un pronunciamiento claro y efectivo en favor de las mujeres iraníes", sentencia. También destaca, el olvido de otros conflictos en los que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, la represión y los bombardeos.

La subdirectora de Levante-EMV recuerda que las mujeres de Irán llevan años jugándose la vida, sufriendo persecución, violaciones, acoso a sus familias e incluso la muerte por no cumplir las normas impuestas por el régimen. Por eso, defiende que el rechazo a la guerra no debe eclipsar la situación de quienes ya vivían oprimidos antes de la escalada bélica.

Olmos advierte de que "el odio hacia Trump no nos puede hacer olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán", explica, A su juicio, ese foco ha faltado en muchos de los discursos públicos de estos días, "ni siquiera en el que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Ante un conflicto que considera de "larga duración y con implicación de muchos países", pide no tapar, bajo el mensaje del “no a la guerra”, la realidad de los colectivos más vulnerables. Entre ellos, menciona a las "mujeres, a los niños y a todas aquellas personas que no encajan en el orden impuesto por regímenes autoritarios". Su conclusión es clara: "decir no a la guerra de Irán no puede significar olvidar a las personas que necesitan libertad", sentencia.