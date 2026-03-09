La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y la archive

La exconsellera de Justicia e Interior, responsable de las Emergencias el día de la dana del 29 de octubre de 2024 e imputada en la causa de la dana, Salomé Pradas, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma toda la causa tras y que la archive, según el escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.

En el escrito de alegaciones presentado por el abogado de Pradas, Eduardo de Urbano, la exconsellera pide al TSJCV que decrete "el sobreseimiento libre del procedimiento 692/2024, seguido en el Tribunal de la sección de civil y de instrucción nº 3 de Catarroja". Pero, en el caso de no aceptar esta petición, "subsidiariamente, de estimarse la existencia de indicios para investigar al diputado de las Corts Valencianes, don Carlos Mazón Guixot, que sea el TSJ de la Comunitat Valenciana, quien asuma sin más dilación toda la causa".

La máxima responsable de las emergencias valencianas de julio a noviembre de 2024 insiste en defender su tesis de que "los hechos objeto de instrucción carecen de relevancia penal. La pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de magnitud imprevisible, cuyo desarrollo vertiginoso anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva".

Noticias relacionadas

"Aquella fatídica jornada -continúa el escrito-se produjo un fenómeno absolutamente extraordinario de precipitaciones —una auténtica «explosión meteorológica»— que alcanzó su punto máximo en el término municipal de Turís (la Ribera Alta), donde se registraron 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, acumulándose 185 litros en tan solo una hora, lo que supuso un récord histórico en España para ese intervalo de tiempo". De hecho, recuerda algunso estudios publicados durante estos dieciséis meses: "Fue tal la magnitud de la riada ,que según un estudio realizado por la Universitat Politècnica de València (UPV) [el barranco de Chiva, Torrent o el Poyo) alcanzó caudales de 7.700 m3/s en Torrent = 2/3 piscinas olímpicas de caudal por segundo = 7,7 millones de litros por segundo. Y es que se llegaron a registrar 770 litros m2 en Turís".