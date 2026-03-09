Liderazgo feminista: una exigencia democrática
Igualdad y tolerancia cero al acoso: la hoja de ruta feminista de UGT Serveis Públics PV
Olivia Díaz
La secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner, reclama estructuras modernas, eficientes y libre de jerarquías machistas obsoletas en las administraciones públicas valencianas. Sostiene que el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad no es una cuestión de presencia, si no de excelencia y calidad en la gestión de lo público.
Montaner, que ha vuelto a ser reelegida en el cargo, hace hincapié en la necesidad de superar lo que denomina el "viejo paradigma" de la invisibilidad. "Las mujeres no estamos en los servicios públicos para ser un simple recuento estadístico en los planes de igualdad; somos sujetos con plena autoridad para definir el futuro de la sanidad, la educación y los servicios sociales", afirma. Para la dirigente sindical, es fundamental que la administración reconozca el valor real de las profesionales y ello implica, entre otras cuestiones, superar las brechas salariales existentes.
Un compromiso que no se rompe
Bajo su dirección, UGT-SP ha redoblado su compromiso como organización feminista para romper con las inercias masculinizadas: "El liderazgo feminista en el sector público es una exigencia democrática".
Además, Montaner recuerda que ante el acoso sexual o por razón de sexo en los espacios de trabajo, debe haber tolerancia cero, así como protocolos efectivos y señala que con esta hoja de ruta, UGT Serveis Públics se reafirma como la fuerza necesaria para que las empleadas públicas se sientan acompañadas en su desarrollo profesional.
