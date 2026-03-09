Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin
Mujeres Influyentes

Liderazgo feminista: una exigencia democrática

Igualdad y tolerancia cero al acoso: la hoja de ruta feminista de UGT Serveis Públics PV

La secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner

La secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner / Miguel Angel Montesinos

Olivia Díaz

València

La secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner, reclama estructuras modernas, eficientes y libre de jerarquías machistas obsoletas en las administraciones públicas valencianas. Sostiene que el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad no es una cuestión de presencia, si no de excelencia y calidad en la gestión de lo público.

Montaner, que ha vuelto a ser reelegida en el cargo, hace hincapié en la necesidad de superar lo que denomina el "viejo paradigma" de la invisibilidad. "Las mujeres no estamos en los servicios públicos para ser un simple recuento estadístico en los planes de igualdad; somos sujetos con plena autoridad para definir el futuro de la sanidad, la educación y los servicios sociales", afirma. Para la dirigente sindical, es fundamental que la administración reconozca el valor real de las profesionales y ello implica, entre otras cuestiones, superar las brechas salariales existentes.

Un compromiso que no se rompe

Bajo su dirección, UGT-SP ha redoblado su compromiso como organización feminista para romper con las inercias masculinizadas: "El liderazgo feminista en el sector público es una exigencia democrática".

Además, Montaner recuerda que ante el acoso sexual o por razón de sexo en los espacios de trabajo, debe haber tolerancia cero, así como protocolos efectivos y señala que con esta hoja de ruta, UGT Serveis Públics se reafirma como la fuerza necesaria para que las empleadas públicas se sientan acompañadas en su desarrollo profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  4. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  5. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  6. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  7. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  8. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años

“Está hecha a la medida del sector privado”: Per l’Horta esgrime un informe jurídico contra la Ley del Suelo

“Está hecha a la medida del sector privado”: Per l’Horta esgrime un informe jurídico contra la Ley del Suelo

La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y que la archive

La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y que la archive

Liderazgo feminista: una exigencia democrática

Liderazgo feminista: una exigencia democrática

El exsecretario de Emergencias imputado por la dana pide que el TSJCV asuma la causa tras la "investigación prospectiva a Mazón"

El exsecretario de Emergencias imputado por la dana pide que el TSJCV asuma la causa tras la "investigación prospectiva a Mazón"

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

"En la caza valenciana se valora la preparación y dedicación antes de cualquier condición"

Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas

Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas

Isabel Olmos: "El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"

Isabel Olmos: "El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"
Tracking Pixel Contents