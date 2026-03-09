Las mascletà de mañana de València peligra: La Aemet emite un aviso amarillo por lluvias

Malas noticias. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología prevén que la situación meteorológica de un giro en las próximas horas. De hecho, acaban de emitir un aviso amarillo por riesgo de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en gran parte de la Comunitat Valenciana. Tras dos días de aparente calma y respiro de las lluvias persistentes, el mal tiempo vuelve a poner en peligro la mascletà de mañana y los actos previstos con motivo de las Fallas.

Y es que los datos con los que trabajan los meteorólogos prevén que durante esta tarde y especialmente mañana las temperaturas caigan en picado y la lluvia pueda hacer acto de presencia especialmente en las áreas litorales de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, donde además se espera que puedan registrarse tormentas localmente fuertes con hasta 60 litros por metro cuadrado en las comarcas del interior.

En la provincia de Valencia y especialmente en la capital, este aviso amarillo cae como una jarra de agua fría en plena semana fallera, con los monumentos ya en las calles y las carpas montadas.

Concretamente, la Aemet prevé cielo muy nuboso con precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta, más probables en Valencia y Castellón, donde también están celebrando sus fiestas fundacionales de la Magdalena.

En cuanto a las temperaturas, se espera descenso muy notable en las máximas, que podría no superar los 15 grados en València.

Mapa del tiempo previsto por la Aemet para mañana martes, con tormentas generalizadas / Aemet

El tiempo previsto para esta semana

Mañana martes 10 de marzo, parace que las precipitaciones estarán aseguradas y las jornadas siguientes serán muy similares. El jueves 12 el episodio de lluvias parece empezar a remitir en la ciudad de València, pero la incertidumbre aún es elevada, por lo que habrá que esperar y permanecer atentos a las actualizaciones que la Aemet realice del tiempo en los días que están por venir en las Fallas de Valencia 2026.