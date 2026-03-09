¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M

La comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán se llama Iftar. Y para darlo a conocer, Casa Marruecos y Jovesólides ha organizado un iftar que es, además, solidario ya que la recaudación se destinará a un proyecto de mujeres rurales de Marruecos.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, periodistas y ciudadanía "en una velada de convivencia y diálogo intercultural para recaudar fondos para una cooperativa de mujeres en Agli (Marruecos)". La cita es el próximo 13 de marzo y es un encuentro abierto a toda la ciudadanía para compartir la ruptura del ayuno durante el Ramadán y promover el diálogo intercultural y la convivencia.

El evento reunirá a más de 150 personas de diferentes ámbitos de la sociedad valenciana —representantes institucionales, entidades sociales, periodistas y ciudadanía— en una velada que combinará gastronomía, reflexión y solidaridad.

En el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, el encuentro tendrá además un objetivo solidario: recaudar fondos para apoyar a una cooperativa de mujeres rurales en Agli (Marruecos), que trabaja por generar oportunidades económicas, formación y espacios de encuentro para mujeres de la zona.

La velada contará con la intervención del ensayista y divulgador Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que ofrecerá la ponencia “La luz que fuimos: el Al-Ándalus que llevamos dentro”, una reflexión sobre memoria, cultura y convivencia entre pueblos.

El Iftar Solidario se consolida así como un espacio de encuentro intercultural en València, donde personas de diferentes culturas y religiones comparten mesa en un ambiente de respeto, diálogo y solidaridad.