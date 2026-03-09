Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M

Casa Marruecos y Jovesólides organizan un acto solidario y multicultural que busca conseguir fondos y visibilizar qué es el Iftar

Iftar realizado en 2023 en la plaza del Ayuntamiento.

Iftar realizado en 2023 en la plaza del Ayuntamiento. / Levante-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

València

La comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán se llama Iftar. Y para darlo a conocer, Casa Marruecos y Jovesólides ha organizado un iftar que es, además, solidario ya que la recaudación se destinará a un proyecto de mujeres rurales de Marruecos.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, periodistas y ciudadanía "en una velada de convivencia y diálogo intercultural para recaudar fondos para una cooperativa de mujeres en Agli (Marruecos)". La cita es el próximo 13 de marzo y es un encuentro abierto a toda la ciudadanía para compartir la ruptura del ayuno durante el Ramadán y promover el diálogo intercultural y la convivencia.

El evento reunirá a más de 150 personas de diferentes ámbitos de la sociedad valenciana —representantes institucionales, entidades sociales, periodistas y ciudadanía— en una velada que combinará gastronomía, reflexión y solidaridad.

En el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, el encuentro tendrá además un objetivo solidario: recaudar fondos para apoyar a una cooperativa de mujeres rurales en Agli (Marruecos), que trabaja por generar oportunidades económicas, formación y espacios de encuentro para mujeres de la zona.

La velada contará con la intervención del ensayista y divulgador Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que ofrecerá la ponencia “La luz que fuimos: el Al-Ándalus que llevamos dentro”, una reflexión sobre memoria, cultura y convivencia entre pueblos.

Noticias relacionadas

El Iftar Solidario se consolida así como un espacio de encuentro intercultural en València, donde personas de diferentes culturas y religiones comparten mesa en un ambiente de respeto, diálogo y solidaridad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  4. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  5. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  6. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  7. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  8. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años

Las mascletà de mañana de València peligra: La Aemet emite un aviso amarillo por lluvias

Las mascletà de mañana de València peligra: La Aemet emite un aviso amarillo por lluvias

Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"

Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"

La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y la archive

La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y la archive

Vox presume de su influencia en los 100 días de Llorca y la izquierda carga contra un "Consell en descomposición"

Vox presume de su influencia en los 100 días de Llorca y la izquierda carga contra un "Consell en descomposición"

Más aulas en Infantil y menos en Primaria: así es el arreglo escolar para el curso 2026-2027

Más aulas en Infantil y menos en Primaria: así es el arreglo escolar para el curso 2026-2027

Más referentes y menos techos de cristal: las claves del liderazgo femenino

Más referentes y menos techos de cristal: las claves del liderazgo femenino

Isabel Olmos: "El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"

Isabel Olmos: "El odio hacia Trump no puede hacernos olvidar la libertad que merecen las mujeres de Irán"

¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M

¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M
Tracking Pixel Contents