¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M
Casa Marruecos y Jovesólides organizan un acto solidario y multicultural que busca conseguir fondos y visibilizar qué es el Iftar
La comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán se llama Iftar. Y para darlo a conocer, Casa Marruecos y Jovesólides ha organizado un iftar que es, además, solidario ya que la recaudación se destinará a un proyecto de mujeres rurales de Marruecos.
El encuentro reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, periodistas y ciudadanía "en una velada de convivencia y diálogo intercultural para recaudar fondos para una cooperativa de mujeres en Agli (Marruecos)". La cita es el próximo 13 de marzo y es un encuentro abierto a toda la ciudadanía para compartir la ruptura del ayuno durante el Ramadán y promover el diálogo intercultural y la convivencia.
El evento reunirá a más de 150 personas de diferentes ámbitos de la sociedad valenciana —representantes institucionales, entidades sociales, periodistas y ciudadanía— en una velada que combinará gastronomía, reflexión y solidaridad.
En el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, el encuentro tendrá además un objetivo solidario: recaudar fondos para apoyar a una cooperativa de mujeres rurales en Agli (Marruecos), que trabaja por generar oportunidades económicas, formación y espacios de encuentro para mujeres de la zona.
La velada contará con la intervención del ensayista y divulgador Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que ofrecerá la ponencia “La luz que fuimos: el Al-Ándalus que llevamos dentro”, una reflexión sobre memoria, cultura y convivencia entre pueblos.
El Iftar Solidario se consolida así como un espacio de encuentro intercultural en València, donde personas de diferentes culturas y religiones comparten mesa en un ambiente de respeto, diálogo y solidaridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años