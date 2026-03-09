Servicios Sociales finalizará este año 24 centros y creará 1.800 plazas

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia finalizará a lo largo de 2026 un total de 24 nuevos centros de día y residencias destinados a personas mayores y con discapacidad, que aportarán más de 1.800 nuevas plazas públicas a la red asistencial de la Comunitat Valenciana, según aseguró ayer la propia Generalitat en un comunicado.

«Se trata del mayor despliegue de infraestructuras sociosanitarias ejecutado en un solo ejercicio por la Generalitat, con una inversión global que supera los 132 millones de euros, entre fondos propios y europeos», según destacó el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, tras una visita a una de estas obras.

Entre las infraestructuras más destacadas que verán la luz en los próximos meses se encuentran la residencia y centro de día de Alfafar, con una inversión de 20,6 millones de euros, y la residencia y centro de día de Castellón, con un coste de 12,9 millones de euros.

La ciudad de València contará también con la residencia de mayores de Monteolivete, con un presupuesto de 9,5 millones de euros, y el complejo para la atención a personas con enfermedad mental de La Torre, que tendrá dos centros residenciales y un centro de día, por un importe de 11,3 millones de euros.

En cantidad presupuestaria destaca también la residencia para personas mayores de Sant Mateu, por 10,2 millones de euros, la de Sant Joan de Moró, con 7,6 millones de euros y el Centro Específico para Personas con Enfermedad Mental y Centro de Rehabilitación de Inserción Social de Dénia, con 5,1 millones de euros.

El plan incluye también centros de Mislata, Paiporta, La Pobla de Vallbona, Gata, Rafelbunyol, Casinos, Albaida, Utiel, Xàtiva, Aras de los Olmos, Borriol, Sot de Ferrer, Teresa y Vistabella del Maestrat.

La Generalitat recuerda que la nueva residencia de mayores de Alicante, la de mayor capacidad y una inversión de 21,1 millones de euros, y la residencia para personas con discapacidad de Orihuela, con un presupuesto de 5,9 millones de euros, están actualmente en periodo de licitación. Por otra parte, en el caso del CEAM y centro de día de Sagunto, cuyo importe asciende a 4,7 millones de euros, las obras han arrancado a principio de año.