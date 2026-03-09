Una asociación de víctimas de la dana pide al TSJCV que no aplique el aforamiento a Mazón, como el TSJ de Extremadura hizo a Gallardo

La Associació víctimes de la dana 29-10-2024, que ejerce la acusación particular en representación de 34 familiares de fallecidos bajo la direcciópn letrada de Míriam Salmerón, solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que no aplique el aforamiento al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como el TSJ de Extremadura hizo a Juan Gallardo, el exlíder regional del PSOE.

El alto tribunal extremeño consideró para no aplicar el aforamiento a Gallardo que maniobró de manera “torticera” para ser nombrado diputado y gracias a su aforamiento evitar ser juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz. Gallardo está procesado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la supuesta contratación irregular en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno desde 2018, Pedro Sánchez.

La letrada de la Associació víctimes de la dana 29-10-2024, Miriam Salmerón, quiere que se aplique el mismo argumento a Carlos Mazón. Y que el TSJCV decida la "inaplicación del aforamiento a Carlos Mazón Guixot dado que el posible delito cometido lo fue en su condición de presidente del Consell y president de la Generalitat Valenciana. La conducta delictiva fue la omisión típica de las funciones, obligaciones y deberes de dicho cargo que ya no ostenta".

De hecho, la letrada recuerda que "el aforamiento actual como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la ley".

La letrada, de hecho, se pregunta en su escrito, "¿En el iter seguido por Carlos Mazón Guixot desde los hechos en la negligente gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 hasta su renuncia únicamente al cargo de president de la Generalitat Valenciana, manteniendo el acta de diputado, no se puede apreciar también un fraude de ley en el mantenimiento espurio de la condición de aforado? ¿Debe limitarse esta Sala a aplicar mecánicamente lacompetencia del fuero especial o puede tener un papel de garante del derecho constitucional?".

Aunque también añade la letrada que "las únicas opciones que garantizan los derechos constitucionales y fundamentales de las víctimas de la dana son que el diputado Carlos Mazón Guixot declare voluntariamente ante el juez predeterminado por ley, la magistrada-juez doña Nuria Ruiz Tobarra, o que renunice como diputado y se someta a la jurisdicción ordinaria".

Respecto a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la letrada Míriam Salmerón, considera que la petición de la instructora del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja "tiene una solidez jurídica que no deja resquicio para no implicar al ex president de la Generalitat Valenciana en los hechos que se investigan".

Para la letrada de la Associació víctimes de la dana 29-10-2024 "el procedimiento que investiga la responsabilidad penal por la negligente gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024 ha determinado un nexo causal entre la abrumadora pasividad, la omisión típica, del entonces president Carlos Mazón Guixot, con el resultado de muerte de 230 personas, entre ellas, las víctimas familiares de mis representados", que las familias han querido nombrar una a una en el escrito presentado ante el TSJCV. Se trata de quince víctimas mortales a la que una alerta enviada a tiempo habría salvado la vida. "No murieron por la depresión aislada en niveles altos (dana), no murieron por las consecuencias de un fenómeno meteorológico, murieron por la nefasta y negligente gestión de una emergencia climática. Por una abrumadora y total dejación de las funciones del president de la Generalitat Valenciana en la coordinación y toma de decisión de medidas para proteger a la población. Todas muertes evitables".