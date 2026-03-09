Vox presume de su influencia en los 100 días de Llorca y la izquierda carga contra un "Consell en descomposición"

Rara vez las interpretaciones de la izquierda y de Vox coinciden. Parte de la confrontación suele venir de dos formas muy distintas de ver y analizar la realidad. Pero con los 100 días de Juanfran Pérez Llorca como president, tanto PSPV como Compromís por un lado, como los voxistas por otro, comparten opinión: el partido de Santiago Abascal tiene mucha influencia en los pasos dados por el jefe del Consell. Claro que mientras para socialistas y valencianistas supone un elemento de crítica, para Vox es su principal reivindicación. En otra onda se sitúa el PPCV.

Porque la satisfacción exhibida por los populares ante las actuaciones de su líder desde su llegada al Palau (han citado diálogo, reducción de tensión polícia o bajada de impuestos) solo ha sido comparable con la reivindicación lanzada por los voxistas erigiéndose como elemento influyente en todo lo realizado hasta ahora por Llorca. "Estamos contentos porque estamos marcando la agenda de Pérez Llorca", ha señalado el síndic adjunto de Vox, Joaquín Alés.

Los voxistas se han arrogado su sello "en materias tan importantes" como la simplificación administrativa, el rechazo al Pacto Verde Europeo, la reconstrucción de la zona afectada por la riada o "atajar la inflación" a base de "las rebajas fiscales exigidas por Vox" que, ha insistido, "también se están llevando a cabo". "La influencia de Vox en las políticas del nuevo Consell es innegable y nosotros seguiremos así", ha remarcado poniendo en futuros deberes todo lo relacionado con la inmigración y la seguridad, elementos que la formación vincula.

Esa influencia de los voxistas ha sido uno de los elementos contra los que han cargado PSPV y Compromís una vez superado el supuesto periodo de gracia presidencial. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que por mucho que Llorca apele al diálogo al final "solo dialoga con la extrema derecha". También ha lamentado que su balance de los cien días de Llorca al frente del Consell son "como si fueran mil" porque ha mantenido "el mismo gobierno" que su antecesor, Carlos Mazón.

A la atadura de Vox, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha añadido que este tiempo evidencia “un president sin proyecto político y un Consell paralizado y en descomposición”: “Lo mejor que le puede pasar a la Comunitat Valenciana es que Pérez Llorca dimita y convoque elecciones”. Asimismo, ha criticado que durante estos tres meses solo lo han votado Vox y el "dedazo de Feijóo" ya que no ha habido ni paso por las urnas ni congreso del PPCV.

Por su parte, el síndic de los populares, Fernando Pastor, ha asegurado que es "innegable" que Llorca ha "rebajado la tensión política" y ha valorado que "ha impreso a la política valenciana su propia hoja de ruta". También ha sacado pecho de algunas de las medidas impulsadas en estos últimos cien días por el Consell, como las nuevas deducciones fiscales y la ampliación "de las que ya había", las bajadas de impuestos y un trabajo para conseguir "una máxima del PP: que el dinero de los ciudadanos esté de verdad en sus bolsillos y no en los de la Generalitat".