Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Tráfico

Más de 35 kilómetros de congestión en las carreteras de entrada a València

El enlace de la V-30 con la A-3 en Xirivella es el punto negro del tráfico este martes por la mañana

La V-30, colapsada a su paso por Quart de Poblet

La V-30, colapsada a su paso por Quart de Poblet / DGT

Lucía Prieto

Lucía Prieto

Colapsos en las entradas y salidas de València este martes por la mañana. Las carreteras principales que conectan la capital con su área metropolitana acumulan más de 35 kilómetros de retenciones.

El enlace de la V-30 con la A-3 en Xirivella es el punto negro del tráfico este martes por la mañana. La vía acumula en este punto dos kilómetros de congestión en la autovía A-3 en la entrada de València, tres kilómetros y medio en la V-30 hacia la A-7 y cuatro kilómetros en el ramal de la V-30 en el mismo sentido. La V-30 es una de las vías más congestionadas en horas punta. Este martes suma a su vez, 2,4 kilómetros de congestión de la CV-30, que desemboca en la V-30.

La CV-35, conocida como pista de Ademuz, acumula cuatro kilómetros y medio de colas en la entrada a València. En sentido contrario, hacia Ademuz, la vía lleva tres kilómetros y medio de tráfico lento a la altura de Paterna.

Un vehículo detenido dificulta el tráfico por la V-31, la pista de Silla, y obliga a cerrar el arcén derecho en sentido València a la altura del polígono Alfafar Parc. En este punto se concentran tres kilómetros de retenciones de entrada a València. Más hacia el sur en la misma carretera, entre Silla y Catarroja, se registran tres kilómetros más de retenciones.

Tráfico denso en la entrada a València por la V-31

Tráfico denso en la entrada a València por la V-31 / DGT

La autovía de Torrent, CV-36, acumula dos kilómetros y medio de tráfico congestionado desde Picanya hasta València.

La A-7 registra dos kilómetros de colas en sentido Barcelona entre Aldaia y Quart de Poblet y cinco más entre Loriguilla y Paterna.

Noticias relacionadas

Por último, en la A-3 la DGT advierte de visibilidad reducida por niebla en Utiel y Requena. Además, hay un vehículo detenido a la altura de Riba-roja que puede dificultar la circulación, aunque no causa mayores complicaciones por el momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  2. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  3. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  4. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  5. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  6. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  7. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  8. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà

Más de 35 kilómetros de congestión en las carreteras de entrada a València

Más de 35 kilómetros de congestión en las carreteras de entrada a València

Rosana Navarro: «No hay un liderazgo femenino, hay un buen liderazgo»

Rosana Navarro: «No hay un liderazgo femenino, hay un buen liderazgo»

La Fiscalía Superior no ve indicios sólidos para imputar a Mazón y pide a la jueza de la dana de València que investigue más

La Fiscalía Superior no ve indicios sólidos para imputar a Mazón y pide a la jueza de la dana de València que investigue más

Crisis en Almussafes: Se busca candidato de izquierdas para municipio industrial, razón PSPV

Crisis en Almussafes: Se busca candidato de izquierdas para municipio industrial, razón PSPV

Fedea propone un nuevo modelo de financiación que daría 1.850 millones más a la C. Valenciana

Fedea propone un nuevo modelo de financiación que daría 1.850 millones más a la C. Valenciana

Paterna obliga al polideportivo de la Canyada a atender a la niña con autismo a la que habían discriminado

Paterna obliga al polideportivo de la Canyada a atender a la niña con autismo a la que habían discriminado

Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes calientan motores para la segunda vuelta al Rectorado de la UV

Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes calientan motores para la segunda vuelta al Rectorado de la UV

La Fiscalía no ve indicios de momento para imputar a Mazón

La Fiscalía no ve indicios de momento para imputar a Mazón
Tracking Pixel Contents