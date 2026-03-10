Más de 35 kilómetros de congestión en las carreteras de entrada a València

Colapsos en las entradas y salidas de València este martes por la mañana. Las carreteras principales que conectan la capital con su área metropolitana acumulan más de 35 kilómetros de retenciones.

El enlace de la V-30 con la A-3 en Xirivella es el punto negro del tráfico este martes por la mañana. La vía acumula en este punto dos kilómetros de congestión en la autovía A-3 en la entrada de València, tres kilómetros y medio en la V-30 hacia la A-7 y cuatro kilómetros en el ramal de la V-30 en el mismo sentido. La V-30 es una de las vías más congestionadas en horas punta. Este martes suma a su vez, 2,4 kilómetros de congestión de la CV-30, que desemboca en la V-30.

La CV-35, conocida como pista de Ademuz, acumula cuatro kilómetros y medio de colas en la entrada a València. En sentido contrario, hacia Ademuz, la vía lleva tres kilómetros y medio de tráfico lento a la altura de Paterna.

Un vehículo detenido dificulta el tráfico por la V-31, la pista de Silla, y obliga a cerrar el arcén derecho en sentido València a la altura del polígono Alfafar Parc. En este punto se concentran tres kilómetros de retenciones de entrada a València. Más hacia el sur en la misma carretera, entre Silla y Catarroja, se registran tres kilómetros más de retenciones.

Tráfico denso en la entrada a València por la V-31 / DGT

La autovía de Torrent, CV-36, acumula dos kilómetros y medio de tráfico congestionado desde Picanya hasta València.

La A-7 registra dos kilómetros de colas en sentido Barcelona entre Aldaia y Quart de Poblet y cinco más entre Loriguilla y Paterna.

Por último, en la A-3 la DGT advierte de visibilidad reducida por niebla en Utiel y Requena. Además, hay un vehículo detenido a la altura de Riba-roja que puede dificultar la circulación, aunque no causa mayores complicaciones por el momento.