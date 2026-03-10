Alfons Garcia, ante el corte de trenes por la mascletà: “Las administraciones deberían haber arbitrado una solución antes de cargar con los efectos de su eterno choque a la ciudadanía”

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, aborda la polémica por la decisión de bajar en Albal a los usuarios de Cercanías de las comarcas del sur de una a tres de la tarde por la masificación que provoca la mascletà. “La seguridad es lo primero y es bueno que se hayan adoptado medidas para evitar situaciones graves como las que se rozaron el año pasado. Ahora bien, las medidas hay que diseñarlas bien, sin improvisaciones”, afirma.

Argumenta que el poso que deja la medida es que en quien se piensa es en el turista que está en la ciudad estos días y no en los valencianos de la periferia.

Sobre la polémica política desatada, el subdirector sentencia: “Está tan vista que aburre. Los gobernantes valencianos cansan con este hábito de culpar a otra administración de todo lo que falla”.

“Renfe, Adif, Transportes o quien sea -afirma- no puede adoptar una medida que se queda a medias, que es conceptualmente injusta con una parte de la población (y no pienso en falleros, sino en un trabajador que tenga que entrar a su puesto en el centro de la ciudad a las 14.00)”. “Y el ayuntamiento -añade-, que es de quien depende la fiesta y también recibe una buena cantidad de ingresos por las visitas, no puede quedarse en que ‘los otros’ deberían haber puesto autobuses”.

“Lo que deberían haber hecho todos es dialogar y arbitrar una solución antes de anunciarla y antes de cargar con los efectos de su eterno choque a los ciudadanos”, opina Alfons Garcia.

El subdirector trata también la decisión de la Fiscalía sobre Carlos Mazón y considera que, más allá de si hay imputación o no, “el proceso de la dana no debería cerrarse sin aclarar el papel del expresident, sin que responda y quede claro qué hizo aquella tarde”.