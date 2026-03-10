El análisis de 250 parámetros en l’Albufera apunta a que la afección de la dana fue “menos alarmante” de lo esperado

El análisis todavía no ha terminado pero está siendo largo y detallado. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha analizado ya 250 parámetros diferentes en el lago del Parc Natural de l’Albufera. El estudio, queya ha concluido la toma de muestras, sigue en marcha pero, de momento, los primeros resultados disponibles indican que las afecciones de la dana en l’Albufera de València no han sido tan importantes como se esperaba. Según explica la Jefa de Servicio en el Área de Calidad de las Aguas, Concha Durán, los datos preliminares indican que “no se han detectado concentraciones excesivamente altas entre los más de 250 parámetros analizados. Pese a que todavía no tenemos resultados concluyentes, sí podemos decir que no hemos encontrado ningún resultado que nos haya alarmado", señala.

Así lo han comunicado desde el organismo de cuenca, que acaba de finalizar los trabajos de campo del estudio puesto en marcha para analizar las posibles consecuencias que la dana de octubre de 2024 pudo tener sobre la calidad de las aguas continentales, especialmente en el entorno del lago.

Un año de trabajo y 250 parámetros analizados

Se trata de un estudio ambicioso que ha durado más de un año. Las tomas de muestras comenzaron en febrero de 2025 y se han prolongado durante todos estos meses. De hecho, se han producido tomas de muestras mensuales para recoger información detallada sobre la evolución de la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y los sedimentos fluviales. Esa primera fase ha acabado, y comienza ahora el trabajo de análisis y evaluación pormenorizada de los datos. De ahí saldrán conclusiones definitivas sobre la posible afección producida por el desastre natural.

Técnicas del área de Comisaría de Aguas charlan con los técnicos de Typsa encargados de realizar el muestreo. / CHJ

En concreto, se han recogido muestras en distintos puntos del sistema hídrico de l'Albufera (16 acequias del entorno y cuatro puntos dentro del lago), además de en cuatro puntos fluviales (dos en el río Magro, uno en el barranco del Poyo y uno en el río Buñol). A ellos se suman trece puntos de control de aguas subterráneas. En paralelo, se ha trabajado en la recogida de sedimentos en los cuatro puntos fluviales.

En total, 250 parámetros analizados en esas muestras que, de momento, y a falta de los resultados más detallados, apuntan a que el impacto de la dana no ha sido tan grave como se esperaba. Así lo explica la Jefa de Servicio en el Área de Calidad de las Aguas, Concha Durán: “No hemos encontrado ningún resultado que nos haya alarmado".

Los primeros días después de la dana, los más graves

En la actualidad, las masas de agua superficiales analizadas presentan una situación estable y similar a la que existía antes del episodio. Sin embargo, durante los primeros días posteriores a la dana del 29 de octubre sí se registraron alteraciones puntuales asociadas al arrastre de materiales provocado por las lluvias torrenciales. “Se detectó un aumento de los sólidos en suspensión debido a la escorrentía, así como una mayor presencia de nitrógeno y fósforo. Esta situación estuvo relacionada, en buena medida, con el vertido de aguas procedentes de depuradoras que dejaron de funcionar temporalmente durante la emergencia", explica Durán.

El estado del agua subterránea es mejor. En estas masas de agua, los primeros datos apuntan a que prácticamente no se han producido afecciones. Sin embargo, desde la CHJ recuerdan que la evolución cualitativa en los acuíferos es mucho más lenta, y por eso el seguimiento continuará. Por su parte, los resultados correspondientes al análisis de sedimentos todavía se encuentran en proceso de evaluación.

En cualquier caso, desde la CHJ indican que los datos preliminares reflejan la capacidad de recuperación de la naturaleza. El ejemplo más claro está en el lago de l'Albufera, un ecosistema que ha ido estabilizándose progresivamente hasta recuperar una situación similar a la que presentaba antes del episodio. “Quizás podríamos pensar que la danahabría provocado daños tremendos en l'Albufera, pero no ha sido así. El lago ha vuelto a recuperar el estado previo a la dana, que ya era muy vulnerable", concluye Durán.