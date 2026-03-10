Bomberos y policía informan a favor de restringir los trenes para evitar avalanchas en la mascletà

El Departamento de Bomberos, Emergencias y Protección Civil y la Policía Local de València llevan meses trabajando con la Policía Nacional y el operador ferroviario (Renfe), dependiente del Ministerio de Transportes, en la reorganización del tráfico ferroviario para evitar, en la medida de lo posible, aglomeraciones en el entorno de la calle Xàtiva y Marqués de Sotelo durante la mascletà con objeto de evitar situaciones de riesgo como la que se vivió el año pasado cuando coincidió la entrada y salida de viajeros, con los eventos taurinos y la mascletà. Pese a llevar meses trabajando en el operativo, la decisión de Renfe de restringir entre las 13 y las 15 horas la llegada de los trenes de cercanías a la céntrica Estación del Norte no ha estado, como era de esperar, exenta de polémica por la falta de alternativas para los viajeros que, por distintos motivos, entre ellos, acudir a la mascletà pero también trabajar o acudir al médico, verán como sus trenes finalizan el trayecto en las estaciones de Albal, el Cabanyal o Sant Isidre, a kilómetros de la capital y sin alternativa para desplazarse. Y es que poner límites a la afluencia de público a la tradicional mascletà es una decisión polémica e impopular, aunque en estamentos policiales lleva años barajándose.

La decisión de restringir la llegada de trenes al centro se adopta en base a dos informes de Bomberos y de la Policía Local de Valencia que dentro del operativo de Fallas plantean que para la mascletà en la plaza del Ayuntamiento en los días de más afluencia, del 15 al 19 de marzo y los fines de semana “se considera necesario implementar una serie de medidas con el triple objetivo de reducir la llegada continua de grandes cantidades de personas a la a la zona una vez la visión del espectáculo se encuentra ya saturada; facilitar el acceso a los servicios de seguridad y emergencia; y posibilitar la evacuación”. Recuerda el informe de Bomberos los “momentos de pánico que se vivieron el 15 de marzo [de 2025] en la zona de la avenida de Marqués de Sotelo en la confluencia de la calle Xàtiva debido al colpaso que impedía que el público pudiera moverse para salir, con un balande de 105 personas atendidas por Cruz Roja, de las cuales nueve fueron trasladadas a centros hospitalarios”.

Por todo ello, el servicio de Bomberos propone entre otras medidas como eliminar objetos como contenedores y maceteros de las calles del entorno o anticipar el cierre de los puestos de flores de la plaza del ayuntamiento, “solicitar a los operaciones ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12 y las 15 horas en los periodos del 7 al 8 de marzo y del 14 al 19 de marzo para limitar la afluencia continua de personas a la calle Xàtiva en este punto ya que a esas horas ya presenta una aglomeració importante de público”.

Añade el informe que “con el mismo fin ya se realiza el cierre de las salidas de Metrovalencia de las estación de Xàtiva y Colón”.“Ante una emergencia producida en la Estación del Norte o en alguno de los trenes parados en sus vías en esa franja temporal sería muy difícil o imposible proceder con suficiente premura a la evacuación de sus ocupantes”, argumenta el informe firmado por el inspector jefe del servicio de Bomberos y el de Protección Civil.

Concentraciones y elevado riesgo para las personas

Además del informe del Departamentos de Bomberos, Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valencia emitió el pasado 2 de febrero un informe en relación a la “modificación de servicios de llegadas de los trenes de cercanías” que se remitió a la Delegación de Gobierno. En el informe, se advierte de que en la franja horaria del disparo de la mascletà la Estación del Norte “viene recibiendo un número importante de trenes procedentes de poblaciones cercanas, cuyos pasajeros bajan en la precitada estación para dirigirse a la plaza del Ayuntamiento. “Ello supone que en un corto espacio de tiempo las personas que se apean de dichos trenes por las calles Xàtiva, Bailén y Alicante se suman a las ya concentradas en la plaza del ayuntamiento y alrededores.

En años anteriores ya se ha repetido esta misma situación, constatándose “dos hechos muy destacados con elevado riesgo para las personas”, apunta el informe policial. El documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, describe como en las fallas pasadas se produjo la “recepción en los teléfonos de emergencias de numerosas llamadas en las que los ciudadanos solicitan presencia policial ante determinados delitos contra el patrimonio o porque pedían auxilio para poder moverse y salir de la masa de personas allí acumulada”. Unas llamadas antes las cuales se constató la mposibilidad de acceder de las dotaciones policiales y los vehículos de emergencias para poder atender y canalizar el movimiento masivo de personas ”.

Por todo ello, el informe firmado por el comisario jefe provincial de València, Carlos Holgado Pascual, considera “necesaria” la “supresión de las llegadas de trenes a la Estación del Norte” en las mascletaes en aras de “garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes críticos, evitar colapsos y aglomeraciones que puedan poner en peligro la integraidad física de las personas” y cita posibles “avalanchas o episodios de pánico”. El informe policial concreta que se suprima la llegada de trenes entre las 13 y 15 horas de los días 13 al 19 de marzo ambos inclusive.

Noticias relacionadas

En base a estos informes la Policía Local de Valencia realizó para este año la propuesta de planificación del dispositivo de seguridad para implantar durante las mascletaes con el objetivo de “reducir el peligro ante un accidente o eventualidad trágica”. Entre las medidas propuestas se incluye “solicitar a los operadores de Refen que interrumpan la llegada de trenes a la Estación del Norte, entre las 13 y las 15 horas del 15 al 19 de marzo”. En los informes tanto policiales como de bomberos no se cita en ningún momento la posiblidad de habilitar buses lanzadera para traer a los viajeros a la ciudad. Precisamente, esta ha sido una de las carencias sobre las que ha llamado la atención el grupo municipal de Compromís, la ausencia de alternativas de transporte público para las personas que necesitan desplazarse durante las fiestas a la capital por motivos laborales, para asistir al médio o ir a clase.