Crisis en Almussafes: Se busca candidato de izquierdas para municipio industrial, razón PSPV

El cartel no está colgado aún (ni siquiera mandado a imprenta), pero la idea que ha de presidirlo, sí. Y vendría ser algo así como: "Se busca candidato de izquierdas para municipio industrial. Razón: PSPV". Es una de las derivadas a las que se enfrentará la dirección de los socialistas valencianos en Almussafes tras la expulsión del partido del alcalde, Toni González, y la crisis abierta con el resto de concejales, que se alinean con su munícipe y que han defendido buscar "un camino propio".

La situación en la agrupación socialista de la Ribera Baixa todavía está en carne viva, con muchos capítulos por añadir al cisma abierto en una localidad con más de 300 militantes y una mayoría absoluta obtenida en 2023 bajo una lista del PSPV encabezada por González, alcalde desde 2015. Ese tándem está roto y sin visos de recuperación para 2027 lo que, con el alcalde ya en la operación de montar su propio partido, deja a los socialistas valencianos con la necesidad de buscar una alternativa para sus siglas.

Porque si algo dejan claro en la dirección 'de país' es que en las próximas elecciones municipales en Almussafes habrá una papeleta del PSPV. "Armaremos la alternativa con los compañeros que quieran seguir. Habrá lista", zanjan desde la sede de la calle Hospital de València.

Otra cosa es cómo se llegue hasta ahí. La situación, ahora mismo, preocupa en la dirección autonómica, aunque asumen el coste. Se espera un divorcio largo. Mientras el alcalde está ya en la operación de montar su propio partido (nueva marca, estatutos, gran acto de lanzamiento tras las fiestas), la situación con el resto del grupo municipal está pendiente de resolverse. La dirección no ha tomado ninguna decisión. De hecho, dice que solo tienen noticia de su ruptura con el partido por los medios.

Siguiendo el mismo esquema que ha llevado a expulsar a González (no por el presunto caso de acoso sino por el comportamiento posterior), los concejales del grupo también podrían ser expedientados. En el comunicado del pasado fin de semana cargaban con palabras gruesas contra la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, y contra la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant. "Firmamos nuestra sentencia de muerte el día que decidimos apoyar a Carlos Fernández Bielsa". "Vendetta". "Denuncias falsas". "Un partido que funciona al estilo de una secta destructiva", puede leerse en el comunicado firmado el sábado por los 8 concejales socialistas de Almussafes.

En el PSPV creen que si pidieran la baja todo sería menos traumático, pero asumen que no lo harán. De hecho, en Almussafes pretenden enrocarse y no pasar en bloque al grupo de no adscritos, sino mantenerse en el PSPV aún siendo expulsados. "Es el partido el que decide si se está o no en el partido", pero creen que utilizarán "atajos" para mantenerse.

Réplicas en la comarca

Van a ser, en todo caso, meses de desafío y confrontación. Incluso puede haber réplicas en una comarca, la Ribera Baixa, donde Toni González tiene apoyos. Almussafes fue decisiva para la elección de Manoli Egea como secretaria general comarcal, quien al principio de esta crisis, allá por diciembre, se puso del lado del alcalde de González. Tan cerrado fue su apoyo que la dirección autonómica la apartó de la gestora que se creó para dirigir la agrupación local cuando estalló el escándalo.

De los 37 miembros que forman la ejecutiva comarcal, diez procedían del municipio industrial. Más de un cuarto. En la Ribera Baixa existen una profunda rivalidad entre González y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, a quien acusa de estar detrás de unas denuncias que considera un proceso orquestado.

Y es que lo que era una denuncia por un tema tan sensible como el acoso ha terminado en batalla orgánica. La situación tiene cierta sensación de 'deja vu' para el PSPV con lo vivido en 2018 en Ontinyent. La abrupta salida de Jorge Rodríguez, alcalde de la localidad entonces (y ahora), tras el estallido del caso Alquería dejó a los socialistas sin referentes en un municipio donde tenían la mayoría absoluta de quien a un año de la cita con las urnas se iba a convertir en su principal rival.

Tanto es así que en 2019 Rodríguez y su nueva formación, la Vall Ens Uneix, absorbió la práctica totalidad de los 12.100 votos que habían conseguido cuatro años antes los socialistas y logró 17 de los 21 concejales en juego frente al PSPV que con una candidatura de perfil independiente, la gerente del departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes, apenas cosechó 736 votos perdiendo los 14 ediles que tenía previamente.

Cuatro años después, el PSPV, con otro independiente, el ingeniero agrónomo, José Antonio Martínez, subió a 992 votos y un concejal, pero lejos de los más de 10.000 apoyos obtenidos por Ens Uneix que continúa con una mayoría absoluta firme que, a su vez, le ha sido clave para garantizarse el representante provincial en el pleno de la diputación.