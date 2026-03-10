Fedea propone un nuevo modelo de financiación que daría 1.850 millones más a la C. Valenciana

Cada nuevo estudio, informe o posicionamiento sobre la financiación autonómica en España evidencia no solo la situación de agravio que vive la Comunitat Valenciana sino la necesidad de sentarse a negociar ante el bloqueo político, especialmente tras la última propuesta del Gobierno que el PP ha dejado en el cajón.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research han publicado un nuevo informe donde proponen un conjunto de indicadores de equidad en el reparto y lo comparan tanto como el sistema actual como con la última propuesta del Gobierno que, cabe recordar, mejoraba la posición de la Comunitat Valenciana.

En clave valenciana, esta nueva propuesta de Fedea y BBVA habría supuesto en 2023 (último año del que se dispone la liquidación definitiva del sistema de financiación) una mejora de los recursos para la autonomía de 1.850 millones al año, aplicando esos factores correctores tendentes a mejorar la equidad. Y, sobre todo, recibiría casi el 11,2 % de los 162.408 millones en reparto, en línea con la población ajustada.

Respecto a la propuesta del Gobierno, presentada hace unos meses con una importante mejora para la Generalitat (3.669 millones más dentro de unos años, en 2027), el informe firmado por Ángel de la Fuente y Rafael Doménech valora positivamente este avance. “Ha de valorarse positivamente como un primer paso en la simplificación del sistema que permitiría interesantes mejoras de equidad, pero ciertamente no agota las posibles ganancias derivadas de la reducción del peso de sus elementos ad hoc”, señalan Federa y BBVA.

Nueva propuesta

En este sentido, para los expertos la eliminación del Fondo Climático y el IVA Pymes y, tras un período de transición, de las compensaciones de statu quo, junto con una mejor medición de la recaudación normativa de los llamados tributos cedidos tradicionales, “permitirían aumentar significativamente el grado medio de nivelación, recortar en varios miles de millones el coste de la reforma para el Estado y reducir sensiblemente las reordenaciones y la desigualdad en financiación por habitante ajustado”, añaden. En este sentido, la propuesta del Gobierno debería ser tomada como “base para una negociación que permita seguir avanzando en la mejora del sistema”, traslada el informe a los partidos, especialmente al PP, tras la propuesta del pasado mes de enero, algo que ya han hecho los agentes sociales y hasta Vicente Boluda, presidente de AVE, que ha emplazado a la Generalitat a negociar.

Este nuevo documento, en realidad, insiste en mensajes que ya han trasladado los expertos valencianos, como que el actual sistema deja mucho que desear en términos de equidad. Cantabria, por ejemplo, recibe hasta 30 puntos porcentuales más de financiación por habitante ajustado que la C. Valenciana, la peor financiada.

Esto se debe a la arbitrariedad del reparto de una parte de los fondos, “una especie de lotería”, dicen De la Fuente y Doménech, que condiciona el resultado final. La propuesta del Ministerio de Hacienda mejora la equidad, al eliminar esos fondos ad hoc, lo cual ya es un avance y convierte esa propuesta en un punto de partida.

En ese punto, Fedea y BBVA creen que aún sería más equitativa si se eliminan algunos fondos adicionales que se plantean, como los que se reparten en función de las pymes o del impacto del cambio climático (que beneficiaban a la C. Valenciana), y además se mejora el cálculo de la recaudación normativa en los cedidos tradicionales (que en la actualidad privilegia a Canarias y Baleares).

El informe de Fedea también acaba con el statu quo para poder acabar con la inequidad. "Si nadie puede perder ni un milímetro en términos relativos, nadie puede ganar mucho, haciendo imposible la corrección de los actuales problemas de inequidad", resumen los expertos.

Ajustado a la población

La C. Valenciana recibe ahora el 10,7% de los recursos (actual modelo), cuando la población ajustada representa el 11,2%, de ahí la infrafinanciación. La propuesta del Ministerio elevaría los ingresos en torno al 11% de los recursos, acercándose a las necesidades de financiación, aunque seguiría por debajo. El escenario más favorable de la nueva propuesta que Fedea y BBVA ponen sobre la mesa llevaría a captar el 11,2% de los fondos. Es el escenario en que se elimina el fondo del statu quo.

Así, aplicando estas coordenadas, con los datos de la recaudación de 2023 la Generalitat habría recibido 18.115 millones de los 162.408 en reparto, el 11,2%. Es decir, que este mismo años se hubieran recibido unos 1.850 millones más de los que llegaron.

"Según los datos del documento, la aplicación inmediata de la reforma propuesta por el Ministerio, eliminando los fondos adicionales del IVA Pymes y del Fondo Climático, y también la garantía del Statu Quo, llevaría la financiación de la Comunitat Valenciana hasta la financiación media del conjunto de las comunidades, eliminando así la infrafinanciación por habitante ajustado", señala Juan Pérez, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).