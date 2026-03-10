ALIA apuesta por una IA abierta para empresas y administraciones

Cintillo Foro Alia / ED

La Fundación Bancaja acogió la tercera edición del Foro Alia, un encuentro dedicado al papel de la inteligencia artificial (IA) como motor de competitividad para empresas, administraciones públicas y territorio. El evento, organizado por las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo—, con el impulso de Lynx View y la colaboración de la CEV y valgrAI, reunió a especialistas en tecnología, representantes institucionales y miembros del tejido empresarial para debatir cómo trasladar el avance científico en IA al mundo productivo.

El encuentro contó con las ponencias de Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital de la Comunitat Valenciana (Cenid); Eva Blasco, presidenta de la CEV Valencia; y de Diego Perino, director del Instituto de IA del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). La jornada fue inaugurada por Joan-Carles Martí, director Levante-EMV, quien expresó que "la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología lejana reservada a grandes corporaciones para convertirse en una infraestructura estratégica del presente".

"En un contexto marcado por la competencia tecnológica y ahora también por la incertidumbre geopolítica, Europa se enfrenta a un reto muy claro: cómo reforzar su autonomía y desarrollar sus capacidades propias para evitar quedar relegadas a una carrera que no solo es económica, sino también científica, industrial y, reitero, geopolítica", declaró Martí. Así, para el director de Levante-EMV, uno de los mayores retos actuales es reforzar la autonomía tecnológica, "para lo que las infraestructuras públicas de inteligencia artificial desempeñan un papel esencial". Iniciativas como ALIA avanzan en esta idea.

Proyecto ALIA

Durante el evento intervino Manuel Palomar, director del Cenid, quien contextualizó el proyecto ALIA dentro del desarrollo de un ecosistema de inteligencia artificial abierto y conectado con las necesidades del tejido productivo. "ALIA nace con un propósito muy claro: situar al español y las lenguas cooficiales en el centro del futuro digital y garantizar que las aplicaciones de inteligencia artificial que usemos en administraciones, en nuestras empresas y en la vida cotidiana comprendan y respeten la riqueza cultural de nuestro país", aseguró.

"ALIA nace con un propósito muy claro: situar al español y las lenguas cooficiales en el centro del futuro digital" Manuel Palomar — Director del Cenid

Alia trabaja en el desarrollo de modelos de lenguaje especializados aplicables a sectores estratégicos como el turismo, la sanidad, el sector agroalimentario o el ámbito financiero y jurídico. Entre sus aplicaciones destacan herramientas de traducción automática, simplificación de textos administrativos o sistemas de extracción de información en documentos especializados.

Manuel Palomar, director del Cenid, durante su intervención. / Fernando Bustamante

El consorcio que impulsa el proyecto reúne a centros de investigación y universidades de todo el país, entre ellos el Barcelona Supercomputing Center, el centro HiTZ del País Vasco, el Ceatic de la Universidad de Jaén, el Citrus de Galicia y el Centro de Inteligencia Digital de la Universidad de Alicante. Según Palomar, el objetivo es reforzar tres aspectos clave: soberanía tecnológica, competitividad empresarial e innovación responsable.

Posteriormente intervino Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia, que puso en valor la importancia de reforzar la colaboración entre empresas, centros de investigación y administraciones para aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial en la economía: “Más del 40 % de las empresas europeas ya están experimentando en distintos ámbitos de IA y aquellas que la incorporan de forma práctica están mostrando mejoras en productividad. ALIA tiene un valor importante porque nació para acercar la IA a todos y hacerla útil para las pequeñas y medianas empresas, que representan el 95 % del tejido productivo de nuestra comunidad”.

Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia, durante su intervencion en el III Foro Alia. / Fernando Bustamante

Infraestructuras públicas digitales

El eje central del foro fue la intervención de Diego Perino, director del Instituto de IA del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). Durante su ponencia explicó cómo las infraestructuras públicas de inteligencia artificial, junto con iniciativas como la AI Factory, pueden traducirse en competitividad real para el tejido empresarial conectando investigación avanzada, modelos fundacionales y transferencia al mercado.

Perino explicó que iniciativas como ALIA deben entenderse como "infraestructuras públicas digitales, similares a las redes de transporte o energía, que permiten a empresas y administraciones construir soluciones propias a partir de modelos abiertos y recursos compartidos".

Diego Perino, director del Instituto de IA del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), durante su ponencia. / Fernando Bustamante

El experto destacó que el desarrollo de la IA depende de dos factores clave: datos y capacidad de computación. En este sentido, el supercomputador MareNostrum y la red europea de supercomputación permiten entrenar grandes modelos de inteligencia artificial y reducir la dependencia tecnológica de otros países.

“El objetivo es ofrecer recursos para que ciudadanos y empresas puedan aprender a utilizar estas tecnologías. ALIA es una infraestructura pública que permite construir nuevos desarrollos a partir de estos modelos y contribuir así al crecimiento de todo el ecosistema”, afirmó Perino durante su intervención.

Soberanía tecnológica, conocimiento y oportunidades

Tras la ponencia, Joan-Carles Martí entrevistó a Diego Perino para abordar cuestiones como la soberanía tecnológica europea, la transferencia de conocimiento al tejido productivo y las oportunidades que la inteligencia artificial abre para empresas y territorios.

Perino defendió que Europa debe apostar por modelos abiertos y controlados localmente para garantizar su independencia tecnológica. Según explicó, la soberanía tecnológica implica disponer de modelos cuyo funcionamiento sea transparente y cuyos datos de entrenamiento sean conocidos. “La soberanía significa tener control sobre cómo se han entrenado los modelos y no depender de sistemas cerrados gestionados por otros países”, señaló.

El III Foro ALIA sobre inteligencia artificial, en imágenes / Fernando Bustamante

Asimismo, Perino destacó el papel de infraestructuras como el Barcelona Supercomputing Center y el supercomputador MareNostrum en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial en Europa. Estas infraestructuras, explicó, permiten entrenar sistemas avanzados y forman parte de una red europea de supercomputación que refuerza la autonomía tecnológica del continente.

IA para empresas y administraciones

Preguntado por el impacto de la inteligencia artificial en el tejido empresarial, Perino explicó que muchas pymes todavía no están preparadas para adoptar estas tecnologías, por lo que es necesario facilitar su acceso mediante formación y recursos.

Entre las aplicaciones más inmediatas mencionó herramientas de automatización documental, asistentes virtuales empresariales y sistemas de búsqueda inteligente de información, que pueden mejorar significativamente la productividad.

Para el experto, uno de los principales retos es superar el miedo que todavía genera esta tecnología. “La inteligencia artificial va a transformar la forma en la que trabajamos, igual que ocurrió con internet”, afirmó.