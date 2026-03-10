Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes calientan motores para la segunda vuelta al Rectorado de la UV

El pasado martes, un Aula Magna del Rectorado de la Universitat de València llena hasta los topes acogió a los equipos de las cuatro candidaturas para dirigir la institución durante los próximos seis años. Fue una noche electoral con un resultado que no se vivía desde hace ocho años: dos candidaturas pasaron a la segunda vuelta , que se decidirá el 12 de marzo. En primer lugar en la primera de las rondas quedó la candidatura de Juan Luis Gandía y, en segundo, la de Ángeles Solanes. Cuando se da el pistoletazo de salida de la -breve- campaña de dos días hasta que se vuelva a acudir a las urnas, Levante-EMV plantea a ambas candidaturas las mismas preguntas sobre esta segunda campaña, la lectura de los resultados provisionales y los ejes de su programa que son, ahora, prioritarios.

¿Cómo enfocan la campaña para esta segunda vuelta?

Juan Luis Gandía: Con la misma actitud con la que iniciamos este proceso. Vamos a seguir escuchando y explicando nuestras propuestas para sumar más personas al proyecto de una universidad mejor; más consciente de las necesidades, de las carencias y de los desafíos que se plantean en este momento histórico. Con respeto a las reglas y al juego limpio y desde la máxima proximidad; generando confianza y entusiasmo al abrir un mandato de renovación de la gobernanza.

Ángeles Solanes: Desde el diálogo: escuchar más y explicar mejor nuestro proyecto. Frente a nuestra forma de ser y actuar, la otra candidatura niega el debate, el diálogo y sigue en un relato interesado que me presente como continuidad de todo lo negativo, cuando la realidad es distinta. El proyecto que lidero es un cambio real, con medidas concretas y muy novedosas, construidas desde la escucha activa. La otra candidatura está impulsada por un conjunto de vicerrectores y exvicerrectores asentados en el poder responsables de gran parte del malestar con el desarrollo de aplicaciones de gestión informática.

Teniendo en cuenta cómo han sido históricamente los resultados de las elecciones al Rectorado de la Universitat de València, ¿se esperaban este escenario ? ¿Qué lectura hacen?

Juan Luis Gandía: La Universitat de València es una institución plural y las elecciones suelen ser competitivas. La primera vuelta ha mostrado que existe una demanda amplia y significativa de cambio, una voluntad de mejora y con ganas de enderezar el rumbo hacia los asuntos más relevantes. Nuestro programa sitúa los problemas reales del conjunto de la comunidad universitaria en el centro de las preocupaciones y ocupaciones del rectorado y de los órganos de gobierno.

Ángeles Solanes: En la UV siempre hemos tenido dos vueltas. La comunidad universitaria es plural y ha participado para decidir su futuro. Nuestra lectura es positiva: el resultado de la primera vuelta muestra que existe un amplio respaldo a la idea de abrir una nueva etapa en la universidad, con una gestión más cercana, más ágil, y más centrada en las personas. Personas que piden ser escuchadas y que quieren un cambio real como nosotros proponemos.

¿Cómo valoran el hecho de que ninguna de las dos candidaturas que no han pasado a la segunda vuelta haya dado apoyo explícito a las suyas?

Juan Luis Gandía: Desde el máximo respeto y con absoluta naturalidad. Cada candidatura ha tenido la oportunidad de presentar sus proyectos. Ahora, de nuevo, todas las personas de la comunidad universitaria son convocadas para decidir libremente. Nosotros nos dirigiremos muy especialmente a quienes consideran que la universidad necesita iniciar un nuevo ciclo y que los cambios se han de hacer aunando voluntades, sin arbitrariedad; planificando conjuntamente, sin sorpresas.

Ángeles Solanes: Lo vemos con total normalidad. Como algo legítimo y comprensible. Cada candidatura ha presentado su propio proyecto y su propia responsabilidad ante las personas que la han apoyado. Desde el conocimiento de que las preocupaciones evidenciadas en la campaña son compartidas es posible encontrar puntos de encuentro con las personas que apoyaron inicialmente otras opciones.

Una de las cosas que llama la atención al ver los resultados es la escasa participación del alumnado. El propio día de la votación v arias voces pedían mayor peso en el voto ponderado. ¿Qué opinión les merece?

Juan Luis Gandía: La mejora de la participación en general, y en particular del estudiantado, constituye uno de los objetivos centrales de nuestro programa. Nuestro lema es muy claro: ‘Amb vosaltres, es pot canviar’. Si queremos una universidad más viva y más conectada con la sociedad, debemos reforzar el papel e implicación del estudiantado en la vida universitaria. Estamos convencidos de que ha llegado la hora de hacer realidad su ubicación en el centro de las políticas universitarias, de manera que perciban que su voz cuenta siempre. Reforzaremos la asamblea general de estudiantes y la dotaremos de aquellos instrumentos que permitan a los representantes y a la institución mejorar la participación.

Ángeles Solanes: Yo apuesto por una universidad donde la voz de las y los estudiantes sea escuchada no solo en los procesos electorales, sino en el día a día. Por eso propongo un cambio real en la forma de gobernar la UV, con un impulso a la participación real: que lo que afecte a cada colectivo de la comunidad universitaria se aplique con su apoyo, obtenido mediante votación.

¿Creen que la posibilidad de tener voto electrónico aumentaría la participación? ¿Trabajarán para que pueda implantarse?

Juan Luis Gandía: Resulta difícil entender por qué aún no se ha incorporado el voto electrónico a nuestros procesos electorales y, desde luego, puede ser una herramienta útil para facilitar e incrementar la participación. Si otras universidades hace tiempo que han podido ofrecer garantías técnicas y jurídicas, también nosotros podremos hacerlo. Cuando se habla de herramientas digitales, no debe olvidarse -y esto está muy presente en nuestra candidatura- que son también instrumentos eficaces para organizarnos mejor.

Ángeles Solanes: En mi programa propongo voto electrónico y sistema de votación en línea para participar en la toma de decisiones del día a día. Creo que si se facilita el proceso se puede incrementar la participación. Pero debe hacerse, siempre, con total garantía de transparencia y confianza en el sistema. Y, también, que las y los votantes sepan que su voto sirve para algo, y me temo que actualmente no siempre se tiene esa percepción, especialmente entre las y los estudiantes.

A la vista del resultado de la primera vuelta, ¿qué prioridades de su programa son ahora centrales? ¿Se han reordenado?

Juan Luis Gandía: Hemos distinguido entre prioridades inaplazables y prioridades para todo el mandato. Mantenemos ese enfoque porque detrás hay un trabajo riguroso de muchas personas durante mucho tiempo. Ahora pondremos el foco en todo aquello que más claramente representa el cambio: abrir el rectorado a la comunidad e implantar la codecisión, planificar con democracia y consenso, impulsar la investigación y la transferencia, mejorar la estabilización del PTGAS y su formación, reforzar la carrera académica del profesorado, someter los procedimientos a las necesidades de los usuarios para agilizar el funcionamiento de la universidad y, todo ello, para conseguir que la experiencia de aprendizaje y de vida del estudiantado sea más satisfactoria.

Ángeles Solanes: Mantenemos las mismas prioridades, resultado de un programa sólido fruto del diálogo con la comunidad universitaria. Pero seremos más claros en nuestro mensaje: cambio del gerente, reestructuración de la gerencia y otras áreas estratégicas, pago del complemento compensatorio del complemento específico al 100% antes de acabar 2026 y nuevos incentivos como el complemento a la productividad; tarjetas de crédito para los investigadores principales de proyecto y un mayor reparto de fondos a Institutos, Grupos de Investigación y Másteres. Y, para los estudiantes, apoyo financiero y a la vivienda.

¿Cómo vivieron las horas finales de la campaña de la primera vuelta, con esas quejas formales presentadas ? ¿Qué esperan del ambiente en esta segunda vuelta?

Juan Luis Gandía: Fueron momentos intensos, pero nuestra posición ha sido siempre muy clara: defendemos que el proceso electoral se ha de desarrollar con el máximo respeto a las reglas y los plazos, con absoluta y plena neutralidad institucional y en condiciones de igualdad entre candidaturas. Así lo hemos hecho durante meses. Esperamos que la segunda vuelta, lejos del ruido que enturbia el debate serio y sosegado, esté centrada en las propuestas y su idoneidad para la institución.

Ángeles Solanes: Las horas finales de cualquier campaña siempre son intensas, y es entendible que existan discrepancias sobre cómo cada candidatura las enfrenta. Nuestra candidatura se basa en el respeto, la honestidad y la verdad. Apostamos por el diálogo y no por la crispación, por la responsabilidad en lugar de la desinformación, porque estas elecciones son sobre nuestro futuro, y el futuro es lo que debe importar a todos y a todas.

Si su candidatura no resultara escogida y lo hiciera la otra opción, qué consejo le daría al nuevo rector o rectora?

Juan Luis Gandía: Le daría no uno sino dos consejos: que su mandado comience con la aprobación de un código de integridad y buenas prácticas y que siempre escuche a la comunidad universitaria y tome sus decisiones con transparencia y consenso. En definitiva, que el gobierno de la institución se base en la ética política que es propia de una institución pública.

Ángeles Solanes: La Universitat de València es una institución muy sólida, pero también muy compleja, y gobernarla exige escuchar mucho y construir consensos amplios.

Sinceramente, no creo que pueda dar consejos ni creo que los escuchasen, como no han querido debatir en el Levante-EMV, ni siquiera que esta entrevista sea en persona ni compartida. Se trata de una candidatura de continuidad, de vuelta al pasado, construida por actuales vicerrectores, varios exvicerrectores y exdecanos, nacida desde el “aparato”. Y nuestra candidatura representa el cambio y la ruptura con todo eso. Somos aire limpio y fresco, somos el futuro para poder hacer más universidad.