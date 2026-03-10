La Comunitat Valenciana acogerá en abril el II Congreso Internacional del Patrimonio de obra pública e ingeniería civil

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través de la demarcación en la Comunitat Valenciana, ha presentado el II Congreso Internacional del Patrimonio de la obra Pública y de la ingeniería civil, un encuentro que reunirá a especialistas, instituciones y profesionales para reflexionar sobre el valor cultural, territorial y económico de las infraestructuras históricas. El congreso se celebrará del 7 al 10 de abril de 2026 en Castelló, València y Alicante, bajo el lema “Construir el paisaje, recuperar el patrimonio y reactivar el turismo”, con el objetivo de dar visibilidad al conjunto del patrimonio de la ingeniería civil y su papel en el desarrollo del territorio y en la identidad de las sociedades. El congreso internacional, que recoge el testigo de Castilla-La Mancha, que acogió la primera edición, ha sido presentado en una rueda de prensa que ha contado con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner; el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ricardo Martín de Bustamante; y el decano de la Demarcación de la Comunitat Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Javier Machí.

En su intervención Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, ha destacado que: desde la Generalitat Valenciana se han movilizado 3.100 millones de euros para la recuperación tras la dana, de los cuales 750 millones se han destinado a la reconstrucción de infraestructuras y actuaciones medioambientales. Y acoger este congreso en Castelló, València y Alicante es una oportunidad para situar a nuestra comunitat como un referente en conocimiento, innovación y gestión de infraestructuras’.

Por su parte, Juan Giner, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha comentado que: ‘la celebración de este Congreso en València y por extensión en la Comunitat Valenciana es una más que acertada elección por la importancia del patrimonio y la obra pública y por la relevancia que la profesión de ingenieros de caminos adquiere en estos días en los que hablamos de recuperar nuestras infraestructuras’.

Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha señalado en su turno que: ‘esta edición pone el acento de manera especial en analizar el patrimonio afectado por la devastadora DANA de 2024. Al tiempo que estamos convencidos y recordamos que las obras públicas de la Comunidad Valenciana representan un atractivo que puede contribuir a diversificar y desestacionalizar el turismo, especialmente en zonas más despobladas’.

Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la demarcación de la Comunitat Valencianaha recordado que: ‘este 2º Congreso Internacional de Patrimonio, previsto para el otoño de 2025 tuvo que ser aplazado por causa de las inundaciones sufridas en nuestro territorio. Por tanto, subrayamos la importancia del patrimonio destruido por las fuentes escorrentías que se llevaron por delante edificios, inmuebles, carreteras, puentes, acueductos, redes de regadío, bancales antiguos, líneas ferroviarias, centros de coordinación y mando, así como redes eléctricas, agua, gas o telecomunicaciones. Por tanto, la recuperación de la obra pública destruida debe ser uno de los principales objetivos que permitan mirar hacia ese futuro de mayor calidad de vida y con ilusión’.

El congreso abordará distintas perspectivas relacionadas con la conservación, rehabilitación y recuperación del patrimonio de la obra pública, incluyendo infraestructuras históricas como puentes, presas, carreteras, ferrocarriles, puertos o canales, que forman parte del paisaje cultural y del legado técnico de los territorios. Asimismo, el programa científico y técnico incluirá diferentes áreas temáticas, entre ellas la caracterización del paisaje vinculado a la obra pública, la recuperación del patrimonio afectado por catástrofes naturales, las estrategias de intervención y rehabilitación, el papel del patrimonio en la educación y el turismo o la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los gemelos digitales en la gestión del patrimonio.

El encuentro está dirigido a profesionales de la ingeniería civil, investigadores, académicos, empresas del sector, técnicos de administraciones públicas, gestores del patrimonio y estudiantes universitarios, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias sobre la conservación y aprovechamiento social de estas infraestructuras. La Comunitat Valenciana cuenta con un amplio patrimonio vinculado a la obra pública y a la ingeniería civil, que abarca desde infraestructuras hidráulicas históricas y redes de riego tradicionales hasta puentes, presas, carreteras o puertos que han marcado la evolución del territorio y de sus paisajes. Muchas de estas infraestructuras forman parte del patrimonio cultural y técnico del territorio y representan un recurso con potencial para la divulgación, la educación, el turismo cultural y el desarrollo local. El congreso pretende contribuir a impulsar su conocimiento y conservación desde una perspectiva multidisciplinar. Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2023, este segundo congreso aspira a consolidarse como un foro internacional de referencia para analizar cómo la ingeniería civil histórica puede contribuir a la construcción del paisaje, la protección del patrimonio y la dinamización económica y turística de los territorios.