El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje

El residencial Les Naus, la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante, no solo hizo negocio con los pisos. Además de los 140 inmuebles cuyas adjudicaciones está investigando la Justicia, la gestora de la urbanización pudo vender a precio libre más de un centenar de plazas de garaje que no se comercializaban en el "pack" de inmueble protegido, además de una decena de trasteros y los bajos comerciales del residencial. Una operación que podría haber supuesto al promotor unos ingresos "extras" de más de 7 millones.

De acuerdo con la calificación definitiva de la construcción, el bloque levantado sobre una parcela de más de 8.000 metros cuadrados contaba con 140 Viviendas de Protección Pública (VPP), todas ellas con al menos una plaza de garaje y un trastero vinculados y de compra obligatoria.

Al margen de estas propiedades, la cooperativa contaba con autorización para ejecutar otras 138 plazas de aparcamiento, 7 trasteros y 4 locales comerciales de venta libre, sin estar sujetos a los precios fijados por la Generalitat en el Decreto 68/2023, que regula el reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de la Comunidad Valenciana.

Locales, garajes y trasteros

Según ha podido confirmar este diario, la mercantil pudo deshacerse por esta vía de los cuatro establecimientos, actualmente ocupados por una sede bancaria y distintos comercios, a un precio que no ha trascendido. De acuerdo con el valor medio de la zona para este tipo de propiedades, de en torno a 2.300 euros por metro cuadrado, por los 1.314 metros que suman los cuatro bajos comerciales se habrían conseguido alrededor de 3 millones en el mercado libre.

Del mismo modo, de acuerdo con la documentación oficial, la comercializadora pudo hacer lo propio con 138 estacionamientos en el garaje, por debajo de 25 metros cuadrados por plaza (incluyendo su porcentaje correspondiente de zonas comunes), que es el máximo que permite la legislación aplicable para las que se venden a precio protegido. En el caso de que se hubieran respetado los límites del decreto autonómico, pese a poder ser de venta libre, los 138 aparcamientos subterráneos pudieron traspasarse a un precio total cercano a los 4,5 millones, unos 33.000 por cada uno.

A su vez, aunque en menor número, el residencial contaba también con 7 trasteros no vinculados a ninguna de las viviendas protegidas y, por tanto, de venta libre. Empleando la misma fórmula prevista en el decreto, estas propiedades podrían haberse vendido por más de 70.000 euros. En total, alrededor de 7,5 millones más por la comercialización de espacios al margen de protección pública en una urbanización construida sobre suelo municipal y orientada a personas con ingresos limitados.

30 millones por las 140 viviendas

Por lo que respecta al resto de la construcción, de acuerdo con los datos contemplados en la calificación definitiva concedida por la Generalitat Valenciana al residencial Les Naus, las 140 viviendas de la urbanización suman 11.476 metros cuadrados útiles. Siguiendo el precio por módulo del decreto vigente a la hora de la comercialización (de 2.200 euros el metro cuadrado) los pisos se habrían vendido por un total de 25,2 millones de euros.

En cuanto a las plazas de garaje y los trasteros que dichas viviendas llevaban aparejados, se debían vender al 60 % del precio del módulo, lo que arroja unos 1.320 euros por metro cuadrado. En total, dichas propiedades protegidas sumaron un precio de venta de 6,87 millones: más de 32 millones por el conjunto de Les Naus.