¿Atentado terrorista con secuestro en el campo del Levante UD? Nooo: es un simulacro

Decenas de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios de la Policía Nacional, aparcando a las puertas del Ciutat de València, agentes armados hasta los dientes del grupo especial de seguridad (GOES) entrando en tropel en el campo del Levante UD, agentes del Tedax-NRBQ pilotando los robots antiexplosivos y controlando desde los monitores en el parking del estadio, perros adiestrados buscando desesperadamente alguna traza de material explosivo, el helicóptero sobrevolando a baja altura mientras los drones captan imágenes del interior, disparos, gritos, detonaciones de artefactos...

Afortunadamente, todo simulado. Se trata del simulacro de un incidente crítico que la Policía Nacional realizó el miércoles de la semana pasada en el campo del Levante UD, que ha cedido sus instalaciones para llevar a cabo esta práctica cuya finalidad no es otra que certificar que los protocolos policiales están bien engrasados y que los tiempos y modos de respuesta a un incidente crítico, en este caso, una acción terrorista con secuestro de rehenes y víctimas, son los adecuados. Y, en caso contrario, modificarlos y actualizarlos.

La Policía Nacional ha remarcado, así, que el ejercicio "ha permitido comprobar los procedimientos del Protocolo Nacional de Actuación ante Incidentes Críticos y del Plan de Actuación ante la Comisión de Ataques Terroristas e Incidentes de Especial Gravedad".

Terroristas armados y víctimas mortales

Lo que se simulaba era un incidente provocado por un grupo terrorista armado que tomaba rehenes dentro del Estadio Ciutat de València. Agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional han participado en la resolución de ese hipotético ataque de personas armadas, que además provocaban víctimas -mortales y heridos- "en el marco de los protocolos de formación y coordinación policial".

El ejercicio planteaba, evidentemente, que ese ataque se producía durante el desarrollo de un supuesto encuentro de fútbol, para poder testear realmente la adecuada respuesta policial.

En el ejercicio han participado efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), del Equipo de Negociadores (ENITE) de la Comisaría General de Información, así como diversas unidades de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Aérea de la Policía Nacional, Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

Además, se ha contado con los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax-NRBQ) de la Brigada Provincial de Información y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica, entre otros.

Simulacro de un ataque terrorista en València / Policía Nacional

Protocolo en marcha

Durante el simulacro, la responsabilidad de coordinar la respuesta operativa, como sucede, por otro lado, a diario, ha residido en la Sala CIMACC 091, cuyo jefe y operadores han dirigido las primeras actuaciones de la UIP, activándose los protocolos ante un supuesto incidente de especial gravedad, todo ello con el apoyo de otras unidades, como los medios aéreos, esto es, el helicóptero y los drones.

Una vez activado el protocolo de incidentes críticos de extrema gravedad, han sido activadas el resto de unidades policiales, entre ellas los agentes del Tedax-NRBQ y los guías caninos, que han comprobado la presencia de posibles amenazas, y agentes de Policía Científica, que han realizado la inspección ocular técnico-policial del lugar, a fin de recoger vestigios y analizar el escenario una vez neutralizados los atacantes.

Asimismo, para poder desarrollar esta práctica, destaca la Policía Nacional en el comunicado emitido este marte, "se ha contado con el apoyo de LaLiga y del Levante Unión Deportiva, que ha cedido las instalaciones en las que se ha simulado el ataque con personas armadas".

Simulacros policiales en otros estadios

El del campo del Levante UD no ha sido el único programado por la Policía Nacional para chequear sus capacidades. Días después del realizado en València, otro simulacro de idénticas características alertaba a los vecinos del barrio madrileño de Salamanca, en un ejercicio que simulaba un ataque con rehenes en el Movistar Arena (el antiguo Bernabéu). Era la noche del domingo al lunes pasados, y la finalidad era la misma: chequear esa respuesta policial, pero, en ese caso, en un recinto con una capacidad mucho mayor.

Fuentes policiales han asegurado que "no hay un agravamiento de la alerta antiterrorista", pero lo cierto es que ambos simulacros coinciden en el tiempo, se producen muy poco después del ataque de Estados Unidos a Irán y en un ámbito muy concreto: el de la celebración de partidos en estadios de equipos de Primera División.

Noticias relacionadas

Especial atención en... Fallas y mucho más

España está en nivel 4 de alerta antiterrorista (de una escala de 5) desde los atentados del 11M, en marzo de 2004, hace ahora 22 años. Desde entonces, se ha mantenido esa situación sin variaciones, aunque en ocasiones se eleva a nivel 4 agravado, tanto por amenazas más o menos confirmadas por inteligencia policial o exterior, como por la celebración de eventos puntuales -como las Fallas, de València, por ejemplo, pero también partidos de fútbol -sobre todo, los que son de alto riesgo y fuerte impacto mediático- o conciertos -principalmente, con artistas con gran poder de convocatoria-.