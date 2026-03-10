Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia

Fue empezar marzo, mes de las Fallas de Valencia e inicio de la mascletà diaria en la plaza del Ayuntamiento, y comenzar las lluvias. De momento, sólo se ha suspendido uno de los disparos programados a las dos de la tarde en punto, aunque el de hoy martes, 10 de marzo, se ha quedado a medias y ha obligado a cerrar la plaza para evitar posibles accidentes por el material no explosionado.

Casi cada día se mira con interés hacia el cielo para comprobar si es jornada lloverá o no y se podrá disparar la mascletà sin problemas. Sin embargo, la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días acaba con toda esa incertidumbre y anuncia lo que parece ser una notable mejoría en el tiempo de València para las inminentes Fallas 2026.

Aún no es del todo seguro porque queda mucho para la semana grande fallera, pero la esperanza está ahí. Y no sólo en lo que a lluvias se refiere, sino también en las temperaturas que se esperan, rozando ya los 20 ºC, como es habitual en Fallas.

La previsión de la Aemet del tiempo en València

Pese a que la amenaza de precipitaciones no desaparece del todo en València para estas próximas jornadas, lo cierto es que la previsión meteorológica de la Aemet proporciona mucho aire y un gran alivio a todos los falleros y a los valencianos que temían que, un año más, la lluvia desluciría las Fallas 2026, una fiesta que da la bienvenida a la primavera y que, por lo tanto, suele estar sometida a los vaivenes del tiempo.

Para el miércoles 11 de marzo, la Agencia Estatal de Meteorología elimina cualquier tipo de alerta en la provincia de Valencia (el martes 10 ha habido aviso amarillo por lluvias) y la posibilidad de chubascos se reduce al 25% (hasta las 6.00 horas) y luego aún más: un 10% hasta el mediodía; más tarde, desaparece la amenaza de lluvia y, aunque las nubes seguirán presentes, el sol asomará mucho más que estos últimos días.

Búscate en la mascletà de las fallas de València de este 10 de marzo / Miguel Angel Montesinos

El jueves 12 y el viernes 13 de marzo estarán básicamente dominados por el sol para disfrute de todos los amantes de la pirotecnia en València, que podrán sacar masivamente la manga corta, ya que las temperaturas que se esperan en el 'Cap i Casal' rondarán o superarán los 20 ºC.

El sábado 14 de marzo, víspera de la plantà de los monumentos de las Fallas 2026, las nubes regresarán al cielo de València y del resto de la provincia. No obstante, la probabilidad de lluvia será inferior a la registrada durante estas últimas jornadas, puesto que será sólo del 40%, siempre según la previsión de la Aemet. El mercurio también bajará hasta los 15 ºC y la cota de nieve se quedará en 1.200 metros.

El tiempo en València en el inicio de las Fallas 2026

En la semana grande de las Fallas 2026, que empezará oficialmente el domingo 15 de marzo, día de la plantà, la amenaza de precipitaciones será aún menor (de sólo un 10%) pero es muy probable que el cielo esté más cerrado que el sábado y que la sensación térmica sea inferior: la cota de nieve bajará a 1.100 metros, la velocidad del viento del noreste subirá algo y la temperatura máxima se quedará en 14 grados.

El tiempo en València para los próximos días y el inicio de las Fallas 2026: la Aemet da buenas noticias y parece que la lluvia se disipará en parte. / Aemet

El lunes 16 de marzo, día de los premios falleros, el sol volverá a hacer acto de presencia en Valencia y el mercurio se disparará otra vez hasta cerca de los 20 ºC a la sombra gracias, entre otras cosas, a la ausencia de viento y a que el poco que haya soplará del suroeste.